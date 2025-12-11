João Fonseca vence categoria atleta da torcida no Prêmio Brasil Olímpico

João Fonseca foi escolhida por voto popular como atleta da torcida na edição de 2025 do Prêmio Brasil Olímpico. Na categoria masculina, João Fonseca disputou com Alison "Piu" e Hugo Calderano . A premiação, realizada na noite desta quinta-feira (11), reconheceu os principais atletas do Brasil no primeiro ano do ciclo olímpico de Los Angeles 2028. Foram mais de 70 troféus distribuídos entre 16 categorias.

O ano de 2025 foi histórico para João Fonseca. Em fevereiro, o brasileiro venceu o ATP 250 de Buenos Aires, sua primeira conquista de ATP na carreira, e, em outubro, conquistou o ATP 500 da Basileia, seu título mais importante até aqui. Atualmente, o tenista ocupa a 24ª posição no ranking mundial. Esta é a primeira vez que Fonseca vence a premiação.

— Quero agradecer ao carinho de todos vocês, por terem votado em mim. Me sinto muito honrado por vocês terem acompanhado esse ano tão especial para mim. Essa energia positiva que vocês trazem faz toda a diferença. Espero contar com vocês na próxima temporada — disse o jovem tenista.

