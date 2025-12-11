menu hamburguer
João Fonseca vence categoria atleta da torcida no Prêmio Brasil Olímpico

Premiação foi realizada no Rio de Janeiro com 16 categorias

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Thiago Fernandes,
Dia 11/12/2025
21:22
João Fonseca com o fisioterapeuta Egídio Magalhães (e), o preparador físico Emmanuel Jiménez e o técnico Guilherme Teixeira (Foto: Arquivo pessoal)
imagem cameraJoão Fonseca com o fisioterapeuta Egídio Magalhães (e), o preparador físico Emmanuel Jiménez e o técnico Guilherme Teixeira (Foto: Arquivo pessoal)
João Fonseca foi escolhida por voto popular como atleta da torcida na edição de 2025 do Prêmio Brasil Olímpico. Na categoria masculina, João Fonseca disputou com Alison "Piu" e Hugo Calderano. A premiação, realizada na noite desta quinta-feira (11), reconheceu os principais atletas do Brasil no primeiro ano do ciclo olímpico de Los Angeles 2028. Foram mais de 70 troféus distribuídos entre 16 categorias.

O ano de 2025 foi histórico para João Fonseca. Em fevereiro, o brasileiro venceu o ATP 250 de Buenos Aires, sua primeira conquista de ATP na carreira, e, em outubro, conquistou o ATP 500 da Basileia, seu título mais importante até aqui. Atualmente, o tenista ocupa a 24ª posição no ranking mundial. Esta é a primeira vez que Fonseca vence a premiação.

— Quero agradecer ao carinho de todos vocês, por terem votado em mim. Me sinto muito honrado por vocês terem acompanhado esse ano tão especial para mim. Essa energia positiva que vocês trazem faz toda a diferença. Espero contar com vocês na próxima temporada — disse o jovem tenista.

João Fonseca de cabelo raspado na Yes Tennis (Foto: Divulgação/Mercado Livre)
Prêmio Brasil olímpico de 2025 (Foto: Reprodução / COB)
João Fonseca ao lado do espanhol Alejandro Davidovich Fokina no pódio na Basileia (Foto Fabrice COFFRINI / AFP)
Todos os vencedores da categoria atleta da torcida no Prêmio Brasil Olímpico

  • 2014 – Flávia Saraiva (ginástica artística)
  • 2015 – Thiago Pereira (natação)
  • 2016 – Rafaela Silva (judô)
  • 2017 – Caio Bonfim (atletismo)
  • 2018 – Henrique Avancini (ciclismo MTB)
  • 2019 – Hugo Calderano (tênis de mesa)
  • 2021 – Fernanda Garay (vôlei)
  • 2022 - Hugo Calderano (tênis de mesa)
  • 2023 – Flávia Saraiva (ginástica artística)
  • 2024 – Caio Bonfim (atletismo)

circulo com pontos dentroTudo sobre

