João Fonseca sofre nova queda no ranking após o Australian Open

A primeira derrota em cinco estreias de Grand Slams na carreira custou a João Fonseca duas posições no ranking mundial. Após o tropeço no Australian Open, diante do americano Eliot Spizzirri, o número 1 do Brasil aparece na 34ª colocação nesta segunda-feira (02).

João Fonseca, que defendia a segunda rodada no Grand Slam australiano, foi ultrapassado pelo grego Stefanos Tsitsipas (33º, que ganhou duas colocações) e pelo americano Frances Tiafoe (30, que subiu 4). o brasileiro começou o ano em 24º, sua melhor posição até aqui como profissional.

De volta aos treinos no Rio de Janeiro após a primeira partida na temporada, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira tem um dos principais desafios na próxima semana. Na segunda-feira (9) começa o ATP 250 de Buenos Aires, onde o carioca, de 19 anos, tentará defender o título conquistado em 2025.

João Fonseca será o terceiro cabeça de chave

Com a desistência do principal favorito do torneio argentino, o italiano Lorenzo Musetti (5º), lesionado, o número 1 do Brasil será o terceiro cabeça de chave. À frente do brasileiro estarão o anfitrião Francisco Cerúndolo (19º, atual vice-campeão) e o italiano Luciano Darderi (23º).

Depois do ATP 250 de Buenos Aires, o número 1 do Brasil joga o Rio Open, que começa no dia 16 de fevereiro. No Jockey Club, em 2025, o anfitrião foi derrotado na estreia, pelo francês Alexandre Muller.