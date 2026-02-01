Abel diz que aprendeu a gostar do 'Palmeiras de Veiga' e o segurou no clube até onde pôde

Em uma semana marcada pela despedida de Raphael Veiga do Palmeiras, o técnico Abel Ferreira falou sobre a decisão do meio-campista em ser emprestado ao América-MEX durante este ano de 2026. Segundo o treinador, a vontade da comissão técnica era que o ídolo continuasse, mas o desejo de atuar fora do país também pesou para a decisão do atleta neste momento.

- Eu mentiria se dissesse que sou palmeirense desde pequeno, é mentira, mas eu aprendi a gostar do Palmeiras do Veiga. Lembro muito bem quando eu cheguei, o que estava a acontecer com o Veiga dentro do próprio clube, e lembro muito bem que eu não posso associar a minha história no Palmeiras sem associar o Veiga a tudo aquilo que aconteceu - iniciou Abel Ferreira, antes do duelo entre Botafogo-SP x Palmeiras, pela sexta rodada do Paulistão, na noite deste domingo (1°), em entrevista à Record.

O português afirmou, ainda, que durante os cinco anos em que estiveram juntos, sobretudo nos últimos três, tentou segurar Veiga, apesar das várias propostas que chegaram neste período.

- Tentamos convencer o Veiga a não sair em função da quantidade de propostas que vinham, sobretudo da Europa, do mundo árabe e também dos Estados Unidos. Ele sempre manifestou um sonho, um desejo de querer ter uma experiência fora do Brasil. Segurei até onde pude, mas como te disse, também é um jogador em que crescemos juntos, os dois dentro do clube - continuou Abel.

- Falar sobre ele, basta juntar tudo que eu disse sobre o Veiga ao longo destes anos. Se vocês quiserem juntar tudo aquilo que foram as minhas falas, mais do que estar agora a falar, porque foi uma decisão muito pessoal, foi uma decisão muito pensada da parte dele, mas tudo o que eu penso sobre ele não altera em função daquilo que é a decisão dele. Sempre disse, foi, é e será um dos grandes ídolos do Palmeiras - finalizou o treinador.

Títulos de Veiga pelo Palmeiras

Libertadores (2020 e 2021)

Brasileirão (2022 e 2023)

Copa do Brasil (2020)

Supercopa do Brasil (2020)

Recopa Sul-Americana (2022)

Paulistão (2020, 2022, 2023 e 2024)

Raphael Veiga comemora seu gol em Palmeiras x LDU pela semifinal da Libertadores (Foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP)





