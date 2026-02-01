Torcedores mandam recado a Abel Ferreira após derrota do Palmeiras

O Palmeiras foi superado pelo Botafogo-SP neste domingo (1°), pelo Campeonato Paulista. A partida terminou em 1 a 0 para o time de Ribeirão Preto, e os torcedores palmeirenses ficaram muito bravos com o treinador Abel Ferreira.

Confira a reação dos torcedores:

Abel Ferreira, no banco de reservas do Palmeiras (Foto: Vinicius Nunes/Gazeta Press)

Como foi o jogo?

O Estádio Santa Cruz tinha maioria palmeirense, mas os torcedores presentes no local certamente não gostaram do primeiro tempo que viram. De um lado, um Palmeiras apático, pouco criativo e que não conseguia desenvolver jogadas para que a bola chegasse em seu principal jogar: Vitor Roque. Do outro, um Botafogo-SP que fazia o que estava a seu alcance de acordo com seus recursos, mas que finalizava mais e teve as melhores chances da primeira etapa.

Com um time diferente, com garotos das categorias de base e sem alguns titulares, preservados, faltava entrosamento ao Palmeiras, que apostava nas bolas longas. O Pantera, arriscou alguns chutes na meta de Marcelo Lomba, que demonstrava segurança.

A melhor chance palmeirense aconteceu no início, quando Luighi arrancou na intermediária, driblou Ericson, mas mandou para fora. O Pantera teve uma chance aos 20, quando Hygor invadia a área para ficar cara a cara com Lomba. No lance, Giay derrubou o jogar, mas a árbitra Marianna Nanni Batalha contrariou o VAR e, após cinco minutos de checagem, mandou seguir.

Na etapa complementar, não demorou para o Botafogo sair na frente. Aos 4, Leandro Maciel aproveitou sobra após a defesa afastar cobrança de falta e bateu rasteiro. A bola foi no canto esquerdo de Marcelo Lomba, que não alcançou.

Aos 18, o Palmeiras ficou com um homem a mais quando Vilar cometeu falta dura em Vitor Roque e recebeu o segundo amarelo. Neste momento, Abel também fez uma série de mudanças e colocou titulares em campo. O time ensaiou uma melhora e uma dividida de Jefferson Nem com Allan foi revisada para possível pênalti, mas nada marcado. Nos minutos finais, o Alviverde tentou pressionar, mas sem sucesso.