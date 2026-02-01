Top 5 do mundo anuncia desistência do Rio Open por lesão

Neste domingo (1), pelas redes sociais, o italiano Lorenzo Musetti anunciou que não irá participar do Rio Open, por conta de uma lesão. Além disso, também ficará de fora do torneio antecedente, o ATP 250 de Buenos Aires. O tenista se machucou em partida contra Novak Djokovic, quando o vencia por 2 sets a 0, nas quartas de final do Australian Open.

continua após a publicidade

➡️ Quanto ganhou Carlos Alcaraz com o título do Australian Open?

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

No Rio Open, Lorenzo, participante melhor ranqueado, seria o cabeça de chave número 1 do torneio. Por meio de um vídeo, o italiano lamentou a decisão que teve que ser tomada:

— Depois da minha lesão no Australian Open, eu e minha equipe avaliamos a situação e, infelizmente, preciso informar que a recuperação vai levar mais tempo do que esperávamos e não poderei participar do torneio no Rio. Estou realmente muito triste porque estava animado em dividir o meu tênis com vocês e sentir a energia dos fãs brasileiros e a paixão que vocês têm pelo esporte. Desejo que tudo vá bem e que seja um evento maravilhoso para todos. Espero voltar em breve para o Brasil.

continua após a publicidade

Com a desistência de Lorenzo, é provável que o argentino Francisco Cerúndolo, número 21 do mundo, tome seu lugar como principal cabeça de chave da maior competição de tênis da América Latina.

O italiano Lorenzo Musetti saca na partida contra Novak Djokovic no Australian Open (Foto: Martin KEEP / AFP)

Sobre o Rio Open 2026

O torneio de nível ATP 500 acontece entre os dias 14 e 22 de fevereiro, no Jockey Club do Rio de Janeiro. Os brasileiros terão a chance de torcer de perto para João Fonseca, que, dias antes, defenderá seu título do ATP 250 de Buenos Aires.

continua após a publicidade

Ao longo dos nove dias de competição, mais de 65 mil pessoas são esperadas no clube carioca, movimentando cerca de R$ 170 milhões na economia local e gerando mais de cinco mil empregos diretos e indiretos.

O Sportv (canal fechado) será a emissora responsável pela transmissão do campeonato.

+ Aposte no seu tenista favorito!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.