Top 5 do mundo anuncia desistência do Rio Open por lesão
Lorenzo Musetti também não participará do ATP 250 de Buenos Aires
Neste domingo (1), pelas redes sociais, o italiano Lorenzo Musetti anunciou que não irá participar do Rio Open, por conta de uma lesão. Além disso, também ficará de fora do torneio antecedente, o ATP 250 de Buenos Aires. O tenista se machucou em partida contra Novak Djokovic, quando o vencia por 2 sets a 0, nas quartas de final do Australian Open.
No Rio Open, Lorenzo, participante melhor ranqueado, seria o cabeça de chave número 1 do torneio. Por meio de um vídeo, o italiano lamentou a decisão que teve que ser tomada:
— Depois da minha lesão no Australian Open, eu e minha equipe avaliamos a situação e, infelizmente, preciso informar que a recuperação vai levar mais tempo do que esperávamos e não poderei participar do torneio no Rio. Estou realmente muito triste porque estava animado em dividir o meu tênis com vocês e sentir a energia dos fãs brasileiros e a paixão que vocês têm pelo esporte. Desejo que tudo vá bem e que seja um evento maravilhoso para todos. Espero voltar em breve para o Brasil.
Com a desistência de Lorenzo, é provável que o argentino Francisco Cerúndolo, número 21 do mundo, tome seu lugar como principal cabeça de chave da maior competição de tênis da América Latina.
Sobre o Rio Open 2026
O torneio de nível ATP 500 acontece entre os dias 14 e 22 de fevereiro, no Jockey Club do Rio de Janeiro. Os brasileiros terão a chance de torcer de perto para João Fonseca, que, dias antes, defenderá seu título do ATP 250 de Buenos Aires.
Ao longo dos nove dias de competição, mais de 65 mil pessoas são esperadas no clube carioca, movimentando cerca de R$ 170 milhões na economia local e gerando mais de cinco mil empregos diretos e indiretos.
O Sportv (canal fechado) será a emissora responsável pela transmissão do campeonato.
