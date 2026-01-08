Flamengo e Cruzeiro tem conversado com frequência durante a primeira janela de transferências de 2026. O Rubro-Negro tem muito interesse na contratação de Kaio Jorge, centroavante do Cabuloso, mas esbarra nos valores pedidos. Nas redes sociais, muitos flamenguistas mandaram um recado ao jovem atacante.

continua após a publicidade

Quando retornou ao Brasil, Kaio Jorge demorou a engrenar e demonstrar o potencial observado nas categorias de base do Santos. Depois de uma temporada mágica em 2025, era natural que muitos interessados batessem na porta do CT do Cruzeiro, e o Flamengo foi um deles.

➡️Torcedores do Flamengo pedem contratação de jogador formado pelo Botafogo

Apesar da arrastada negociação pelo jogador, muitos torcedores do Rubro-Negro mantém a ideia de contar com o atacante viva. Inclusive, nas redes sociais, alguns flamenguistas voltaram a fazer campanha para que o jovem vista o Manto Sagrado em 2026. Veja os comentários abaixo:

continua após a publicidade

➡️Torcedores do Palmeiras fazem campanha por ex-Botafogo: 'Jogador absurdo'

Kaio Jorge, artilheiro do Brasileirão, interessa ao Flamengo (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Veja recados dos torcedores do Flamengo para o jogador do Cruzeiro

Pedrinho garantiu que o jogador fica em Belo Horizonte

Além de confirmar que o Coringa chega em breve, o empresário também respondeu que Kaio Jorge permanece no Cruzeiro em meio a mais uma investida do Flamengo.

– Tudo tranquilo. Kaio Jorge é do Cruzeiro, não tem proposta. Kaio Jorge continua no Cruzeiro. (Gerson) chega amanhã! – disse Pedrinho na saída da Toca da Raposa II.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Recentemente, os cariocas ofereceram cerca de 32 milhões de euros (aproximadamente R$ 207 milhões) pelo atleta, envolvendo Everton Cebolinha nas tratativas. Entretanto, a diretoria do Cruzeiro se manteve firme na pedida de pelo menos 50 milhões de euros para o Flamengo.