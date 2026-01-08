Torcedores do Flamengo mandam recado a Kaio Jorge após recusa do Cruzeiro
Rubro-Negro quer contratar o atacante do clube mineiro para 2026
Flamengo e Cruzeiro tem conversado com frequência durante a primeira janela de transferências de 2026. O Rubro-Negro tem muito interesse na contratação de Kaio Jorge, centroavante do Cabuloso, mas esbarra nos valores pedidos. Nas redes sociais, muitos flamenguistas mandaram um recado ao jovem atacante.
Quando retornou ao Brasil, Kaio Jorge demorou a engrenar e demonstrar o potencial observado nas categorias de base do Santos. Depois de uma temporada mágica em 2025, era natural que muitos interessados batessem na porta do CT do Cruzeiro, e o Flamengo foi um deles.
Apesar da arrastada negociação pelo jogador, muitos torcedores do Rubro-Negro mantém a ideia de contar com o atacante viva. Inclusive, nas redes sociais, alguns flamenguistas voltaram a fazer campanha para que o jovem vista o Manto Sagrado em 2026. Veja os comentários abaixo:
Veja recados dos torcedores do Flamengo para o jogador do Cruzeiro
Pedrinho garantiu que o jogador fica em Belo Horizonte
Além de confirmar que o Coringa chega em breve, o empresário também respondeu que Kaio Jorge permanece no Cruzeiro em meio a mais uma investida do Flamengo.
– Tudo tranquilo. Kaio Jorge é do Cruzeiro, não tem proposta. Kaio Jorge continua no Cruzeiro. (Gerson) chega amanhã! – disse Pedrinho na saída da Toca da Raposa II.
Recentemente, os cariocas ofereceram cerca de 32 milhões de euros (aproximadamente R$ 207 milhões) pelo atleta, envolvendo Everton Cebolinha nas tratativas. Entretanto, a diretoria do Cruzeiro se manteve firme na pedida de pelo menos 50 milhões de euros para o Flamengo.
