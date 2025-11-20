Fenômeno! João Fonseca disputa prêmio da ATP após temporada histórica

O tênis brasileiro tem um motivo especial para celebrar o encerramento da temporada 2025. A ATP divulgou os indicados aos seus prêmios anuais e João Fonseca está na lista final da categoria "Breakthrough of the Year" (A Revelação do Ano).

O prêmio é destinado ao jogador que teve a maior ascensão na temporada. Os critérios de avaliação da ATP são rigorosos e levam em conta vitórias marcantes, saltos significativos no Ranking Mundial e a conquista de primeiros títulos no circuito.

O ano mágico de João Fonseca

A indicação não veio por acaso. A campanha do brasileiro foi marcada por consistência e brilho em grandes palcos:

Dois Títulos Inéditos: João levantou seus primeiros troféus de nível ATP: o ATP 250 de Buenos Aires (no saibro) e, mais recentemente, o prestigiado ATP 500 da Basileia (quadra dura coberta), torneio onde Roger Federer fez história.

Salto no Ranking: Uma escalada de 121 posições em apenas 11 meses.

Vitórias de Peso: O carioca colecionou triunfos contra top 10, incluindo uma vitória marcante sobre Andrey Rublev no Australian Open.

Para levar o troféu, João Fonseca terá que superar adversários que também tiveram anos espetaculares. A disputa promete ser acirrada, especialmente contra o britânico Jack Draper. Confira os concorrentes:

Jack Draper (Grã-Bretanha): O britânico de 23 anos teve o melhor ano de sua carreira, chegando a ocupar a 4ª posição do ranking mundial antes de sofrer com lesões na reta final.

Jakub Mensik (República Tcheca): O jovem de 20 anos chocou o circuito ao se sagrar campeão do Masters 1000 de Miami, um feito gigantesco para a nova geração.

Valentin Vacherot (Mônaco): Aos 27 anos, protagonizou o "conto de fadas" do ano. Estando fora do top 200, venceu o Masters 1000 de Xangai vindo do quali, terminando o ano no top 30.