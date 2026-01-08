Carinhosamente apelidado de Pedrinho pelos torcedores do Cruzeiro, Pedro Lourenço, dono da rede de supermercados "Supermercados BH", uma das maiores do Brasil, tem usado sua fortuna para elevar o patamar competitivo da Raposa. São milhões investidos em contratações, patrocínio e infraestrutura.

Com a chegada do meio-campista Gerson encaminhada, a forturna do empresário virou assunto entre torcedores do Cruzeiro, que celebram o investimento que o clube tem recebido.

Segundo a Associação Brasileira de Supermercados (Abras), o faturamento da sua rede de supermercados em 2023 foi de R$ 17,3 bilhões, o quinto maior do setor. Em 2025, os Supermercados BH tiveram um dos anos mais emblemáticos da história, com 403 lojas em operação nos estados de Minas Gerais e do Espírito Santo.

Conheça Pedro Lourenço, o Pedrinho, dono da SAF do Cruzeiro

O Cruzeiro está mostrando força no mercado desde que o empresário Pedro Lourenço comprou o clube das mãos do ex-jogador Ronaldo. A chegada de Gerson, vindo do Zenit, e força para recusar as propostas do Flamengo pelo atacante Kaio Jorge provam isso.

Mineiro de Paineiras, cidade a 266 km de Belo Horizonte, Pedrinho trabalhou em lavoura e em minas de carvão com o pai e os irmãos. Aos 18 anos, ele se mudou para Belo Horizonte e, após vários empregos, foi trabalhar em um supermercado. A partir daí, passou a conhecer o negócio até que, aos 40 anos, abriu sua primeira loja. Atualmente, são mais de 300 lojas em Minas Gerais e no Espírito Santo.

Torcedor do Cruzeiro, Pedrinho é dono de 90% das ações da SAF, além de conselheiro nato e credor da associação, com mais de R$ 28 milhões a receber na recuperação judicial.

Sob o comando de Pedrinho, o clube já anunciou as contratações do goleiro Cássio, do zagueiro Jonathan Jesus e dos atacantes Kaio Jorge e Lautaro Díaz, além de ter fechado em definitivo com Matheus Pereira.