imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsTênis

Alcaraz exalta temporada de João Fonseca, rival em Miami: impressionante

Espanhol vai enfrentar o brasileiro no dia 8 de dezembro, em Miami

unnamed-2-aspect-ratio-1024-1024
Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/11/2025
16:02
Atualizado há 2 minutos
Carlos Alcaraz em duelo contra Sinner no ATP Finals (Foto: Marco BERTORELLO / AFP)
Carlos Alcaraz em duelo contra Sinner no ATP Finals (Foto: Marco BERTORELLO / AFP)
Em coletiva de imprensa on-line a jornalistas brasileiros, americanos e espanhóis na tarde desta terça-feira (18), Carlos Alcaraz, de 22 anos, falou sobre a ótima temporada e, também, de João Fonseca, contra quem fará inédito duelo no dia 8 de dezembro. O jogo-exibição entre o espanhol, líder do ranking, e o jovem brasileiro, de 19 anos, 24º melhor do mundo, é a principal atração do Miami Invitational, no Loan Deport Park.

continua após a publicidade

- O João é um jogador incrível, impressionante, saca muito bem, tem uma direita especial - elogiou o líder do ranking.

- Terminar entre os 30 melhores em sua primeira temporada é algo digno de admiração, é impressionante - continuou o bicampeão de Roland Garros e dono de outros quatro títulos de Grand Slams.

De fato, João Fonseca começou a temporada como o 113º do mundo e termina o ano como o 24º, igualando o terceiro melhor ranking de um tenista brasileiro na história (atrás apenas de Guga Kuerten, 1º, e Thomaz Bellucci, 21º).

continua após a publicidade

Alcaraz ainda fez outro comentário a respeito do jogo do pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, no Itanhangá Golf Club:

- Se há algo que precisa melhorar um pouco é sua mobilidade.

Questionado se vê o brasileiro chegando ao top 10 ou ao top 5 nos próximos , o espanhol respondeu que é uma pergunta difícil. E que vai depender de como ele vai lidar com as pressões nas próximas temporadas.

continua após a publicidade

Alcaraz lamenta desistir da Copa Davis


Recordista de títulos na temporada (8, com destaque para o segundo troféu de Roland Garros e do US Open), Alcaraz perdeu, no domingo, a decisão do ATP Finals de Turim, na Itália, para o maior rival, o anfitrião Jannik Sinner. Foi a primeira vez que o jovem espanhol, de 22 anos, chegou à final do torneio que reúne os oito melhores da temporada.

Nesta terça, ele anunciou que, lesionado, não vai disputar as quartas de final da Copa Davis, a partir de quinta-feira, em Bolonha, na Itália. Ele vai se dedicar à recuperação nas próximas duas semanas para estar 100% nas partidas-exibição mês que vem, nos EUA. Na véspera do jogo com Fonseca, o espanhol vai enfrentar o anfitrião Frances Tiafoe, em Nova York.

João Fonseca vai enfrentar Alcaraz em exibição em Miami, em dezembro (Divulgação)
João Fonseca vai enfrentar Alcaraz em exibição em Miami, em dezembro (Divulgação)

