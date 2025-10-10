Semifinais do Masters 1000 de Xangai definidas; veja

Nesta sexta-feira (10), foram definidos os últimos semifinalistas do ATP de Xangai. Arthur Rinderknech e Daniil Medvedev garantiram suas vagas e se enfrentarão no próximo sábado (11), às 8h (de Brasília) em busca de um lugar na final do torneio.

Junto deles no sábado, Novak Djokovic e Valentin Vacherot vão duelar às 5h30 (de Brasília). Djokovic, o maior campeão da história do Masters de Xangai com quatro conquistas, vai em busca de aumentar seu histórico. Enquanto Vacherot vai atrás do sonho de levar um Masters.

Rinderknech surpreende e segue em frente

O francês Arthur Rinderknech, número 54 do ranking mundial, também garantiu sua classificação ao superar Felix Aliassime por 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-4, em 1h28min de jogo. Rinderknech, que já havia eliminado Alexander Zverev, terá agora o desafio de enfrentar Daniil Medvedev.

Arthur Rinderknech nas quartas do Masters de Xangai 2025 (Foto: Hector Retamal/AFP)

Medvedev avança com vitória consistente

Daniil Medvedev, atual 18º do ranking da ATP e campeão do torneio em 2019, assegurou sua vaga na semifinal após derrotar Alex de Minaur (7º) por duplo 6-4 em 1h53 de partida. O russo demonstrou solidez, conquistando uma quebra em cada set e mantendo um aproveitamento de 79% no primeiro serviço.

Esta é a 14ª semifinal de Masters 1000 em piso rápido para Medvedev, que ostenta um retrospecto de nove vitórias e quatro derrotas nesta fase da competição.

Daniil Medvedev se classifica para as semifinais do Masters de Xangai (Foto: Hector Retamal/AFP)

Primos nas semifinais

Um fato curioso que tem chamado a atenção é a presença de dois primos nas semifinais do torneio: Arthur Rinderknech e Valentin Vacherot. A relação familiar foi revelada após a vitória de Rinderknech sobre Jiri Lehecka, na última quarta-feira (8).

Com ambos em lados opostos da chave, há a possibilidade inédita de uma final de Masters 1000 de Xangai protagonizada por familiares. Apesar de serem primos, os tenistas possuem nacionalidades distintas: Rinderknech é francês, enquanto Vacherot compete por Mônaco.