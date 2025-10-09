Próximo rival de Djokovic quebrou marca de 25 anos; entenda

A emoção de Valentin Vacherot (204º do mundo), ao derrotar o dinamarquês Holger Rune (11º), por 2/6, 7/6 e 6/4, nesta quinta-feira (9), no Masters 1000 de Xangai, é mais que compreensível. Afinal, o tenista de Mônaco sau do qualifying e está na semifinal na China, onde terá pela frente o sérvio Novak Djokovic. É a primeira vez desde 2000 que dois atletas que saíram do classificatório alcançam tal fase em dois torneios consecutivos desse nível. Em agosto, o francês Terence Atmane protagonizou tal feito em Cincinnati.



Com a campanha até aqui, Vacherot se tornou o primeiro tenista de Mônaco a alcançar as semifinais de um Masters 1000. E, de quebra, entrará para o top 100 pela primeira vez, garantindo, por ora, o 92º lugar.



- Foram muitas emoções. As primeiras três vitórias, especialmente a da terceira rodada, foi difícil curtir, porque Tomas (Machac) teve que se retirar. Mas já nas oitavas de final, contra Griekspoor, foram muitas emoções. Foi um momento surreal. Essa de hoje ainda mais. Minha primeira semifinal - celebrou o tenista, o primeiro da história do torneio asiático a sair do quali até essa fase.

Aos 26 anos, Vacherot, antes do torneio em Xangai, somava apenas um vitória em quatro partidas de Masters 1000 na carreira: contra o alemão Jan Lennard-Struff (49º), em Monte Carlo, em abril.

Antes da China, o algoz de Rune fracassara em todos os qualifiers desse nível de torneio: no de Monte Carlo, em 2022 (primeiro que disputou), Miami, dois anos depois, além de Madri e Roma, também na temporada passada.



Djokovic disputará a 80ª semifinal de Masters

O tetracampeão sérvio Novak Djokovic, por sua vez, vem de triunfo sobre o belga Zizou Bergs.

Recordista de títulos desse nível (40), Djokovic disputará sua 80ª semifinal de torneios de Masters 1000. Desde a criação do circuito profissional, em 1990, ninguém jamais alcançou tal feito. Abaixo do sérvio, somente o espanhol Rafael Nadal, que disputou 76 semifinais de torneios desse porte.

