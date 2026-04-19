Após se despedir do ATP 500 de Munique nas quartas de final, em uma batalha de três sets contra o norte-americano Ben Shelton (6/3, 3/6 e 6/3), João Fonseca alcançará sua melhor posição na temporada. Na atualização da próxima segunda-feira (20), Fonseca saltará quatro posições, assumindo o 31º lugar no mundo.

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Com os 100 pontos somados em solo alemão, o jovem totaliza 1.415 pontos e fica a apenas 18 de distância do francês Corentin Moutet, atual 30º colocado. A entrada no grupo dos trinta melhores só não ocorreu nesta semana devido à vitória de Arthur Fils sobre Lorenzo Musetti em Barcelona, somada às combinações de resultados que mantiveram o brasileiro no "limite" da zona.

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Cabeça de chave em Madri

O novo status já rende frutos imediatos: Fonseca está confirmado como cabeça de chave no Masters 1000 de Madri após desistências de astros como Djokovic e Alcaraz. O privilégio garante ao brasileiro a estreia antecipada diretamente na segunda rodada do torneio, que começa na próxima quarta-feira (22). O sorteio das chaves ocorre segunda (20), definindo o caminho do carioca na capital espanhola.

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O desempenho de Fonseca neste circuito no saibro é notável. Ele já acumulou 300 pontos na superfície em 2026, mais que o dobro dos 140 conquistados no mesmo período do ano passado. O ápice da temporada, até o momento, foi a histórica campanha em Monte Carlo, onde alcançou as quartas de final de um Masters 1000 pela primeira vez.

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Rota até o Grand Slam

O calendário do brasileiro está focado na preparação para o saibro de Paris. Após Madri, o compromisso seguinte é o Masters 1000 de Roma (6 a 17 de maio), palco de glórias históricas para o tênis nacional com Guga. Caso encerre sua participação na Espanha precocemente, o staff do atleta estuda uma passagem pelo Challenger 175 de Aix-en-Provence, na França, mantendo o ritmo competitivo antes do aguardado desafio em Roland Garros.

João Fonseca na vitória sobre o polonês Hubert Hurkacz em Roland Garros (Foto: Franck FIFE / AFP)

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