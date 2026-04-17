A manhã que poderia levar João Fonseca (35º) à sua primeira semifinal de ATP 500 no saibro não saiu como o planejado. Superado pelo norte-americano Ben Shelton (6º) por 2 sets a 1 (3/6, 6/3 e 3/6), o brasileiro apontou o calor em Munique como um fator determinante para sua demora em reagir na partida.

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— Foi uma boa semana. Venho jogando em um bom nível, mas hoje as condições estavam mais rápidas devido ao calor e demorei a me adaptar.

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O desafio contra a "máquina de aces"

Além do clima, o estilo agressivo de Shelton, um dos maiores sacadores do circuito, impediu que Fonseca consolidasse uma reação. O carioca admitiu que o jogo do rival é de difícil leitura tática.

— Depois fui mais para a frente, consegui fazê-lo jogar mais pontos. Como ele não tem um estilo específico, é um cara difícil de enfrentar. Foi um jogo duro, mas eu poderia ter jogado melhor, principalmente nos meus games de saque.

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Como foi a partida?

A partida foi definida pela eficiência nos momentos de pressão. No primeiro set, Shelton confirmou seus serviços com segurança e aproveitou a única chance de quebra para fechar em 6/3. O troco veio no segundo set, quando Fonseca subiu o tom, passou a incomodar nas devoluções e conquistou a quebra solitária que lhe garantiu o placar de 6/3, empatando o duelo.

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No set decisivo, porém, o norte-americano retomou o controle. Após um início parelho, Shelton foi preciso no sexto game para abrir vantagem. Seguro no saque, o top 10 administrou a dianteira e encerrou a disputa em 32 minutos, selando a eliminação do brasileiro.

Ben Shelton na partida de quartas de final contra o brasileiro João Fonseca pelo ATP 500 de Munique (Foto: ATP tour)

Cabeça de chave em Madri

Apesar do revés, o dia trouxe uma notícia excelente para o futuro imediato de Fonseca. Com as desistências de Novak Djokovic e Carlos Alcaraz do Masters 1000 de Madri, o brasileiro foi alçado ao posto de cabeça de chave do torneio espanhol.

A mudança garante ao carioca uma estreia direta na segunda rodada (bye) e o protege de enfrentar os principais favoritos nas fases iniciais. "Venho fazendo boas partidas contra esses caras, mas quero estar ainda mais forte. É continuar evoluindo, repetir, treinar e melhorar", projetou o brasileiro sobre o torneio que começa no dia 20 de abril.

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