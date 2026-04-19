Após encerrar o sonho do jovem João Fonseca nas quartas de final, o americano Ben Shelton confirmou o favoritismo e conquistou o título do ATP 500 de Munique neste domingo (19). O número 6 do mundo derrotou o italiano Flavio Cobolli por 2 sets a 0 (parciais de 6/2 e 7/5), em 1h31min de jogo.

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A conquista em solo alemão marca o quinto troféu da carreira de Shelton e o segundo em 2026. Mais do que isso, representa uma revanche pessoal: em 2025, o americano havia batido na trave ao perder a final para Alexander Zverev. Desta vez, ele não deixou o troféu escapar, reafirmando sua boa fase técnica e mental.

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Precisão do norte-americano

Na grande decisão, Shelton impôs um início avassalador ao quebrar o serviço de Cobolli nos dois primeiros games e abrir 4 a 0 rapidamente, suportando a resistência do italiano que salvou oito set points antes de ceder a primeira parcial.

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O equilíbrio prevaleceu no segundo set até o empate em 5/5, momento em que o peso da decisão recaiu sobre Cobolli; uma dupla falta crucial do italiano no 11º game entregou a quebra decisiva para o americano, que não vacilou ao sacar para confirmar a vitória.

Ben Shelton (dir.) abraça Flavio Cobolli após vencê-lo na final do ATP de Munique, na Alemanha. (Foto: Alexandra Beier/AFP)

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WTA Stuttgart: Rybakina atropela e sai de Porsche

Enquanto Shelton brilhava em Munique, o WTA 500 de Stuttgart assistia ao monólogo de Elena Rybakina. A número 2 do mundo não tomou conhecimento da tcheca Karolina Muchova, vencendo por 7/5 e 6/1. Além de erguer o troféu e somar sua 25ª vitória na temporada, a cazaque manteve a tradição do torneio: levou para casa um Porsche conversível.

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