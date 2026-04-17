Alcaraz desiste de Madri, vira dúvida em Grand Slam; João Fonseca ganha força

O espanhol Carlos Alcaraz, atual vice-líder do ranking mundial, anunciou sua desistência do Masters 1000 de Madri. O que parecia um desconforto passageiro revelou-se, após exames médicos, uma lesão no punho direito mais severa do que o previsto, forçando o atleta de 22 anos a priorizar sua saúde em detrimento da disputa pela liderança do ranking.

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O momento da lesão e o adeus à liderança

O problema físico manifestou-se durante a vitória na estreia contra o finlandês Otto Virtanen. Com a retirada, o espanhol perde a chance imediata de desbancar o italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, que não disputa o torneio nesta semana. Em Barcelona, Alcaraz defendia os 300 pontos do vice-campeonato de 2025, o que torna a perda de pontos no ranking da ATP ainda mais acentuada.

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O histórico traz um gosto amargo: o tenista já havia se ausentado do torneio madrilenho em 2025 pelo mesmo motivo. A grande preocupação da equipe de Alcaraz agora é o calendário de saibro, que tem como objetivo principal retornar para o Masters 1000 de Roma e o Grand Slam de Roland Garros.

Com a saída do favorito da casa, o tcheco Tomas Machac (42º) avançou diretamente às quartas de final. Ele aguarda o vencedor do duelo entre Lorenzo Sonego e Andrey Rublev, que ocorre nesta sexta-feira (17).

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Espanhol Carlos Alcaraz reage após a final do Masters 1000 de Monte Carlo contra Jannik Sinner, na França. (Foto: Valery Hache/AFP)

Djokovic também desiste de torneio em Madri

O dia de más notícias não parou em Alcaraz. Mais cedo, Novak Djokovic, atual número 4 do mundo, também confirmou que não disputará o Masters 1000 de Madri. O sérvio segue em processo de recuperação de uma lesão no ombro direito, problema que o tem mantido afastado das quadras nos torneios mais recentes, deixando o caminho na capital espanhola ainda mais aberto para novos protagonistas.