Ex-técnico de Nadal opina sobre João Fonseca: 'Não vejo um jogador excepcional'

Número 1 do Brasil e estrela em ascensão no circuito mundial, João Fonseca vem despertando o interesse dos fãs e especialistas de tênis mundo afora. Recentemente, o jovem foi alvo dos comentários de Toni Nadal, ex-técnico e tio de Rafael Nadal, que disse não ver o brasileiro como um jogador excepcional.

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Em entrevista ao jornal espanhol "Mundo Desportivo", Toni comparou João Fonseca a nomes já consagrados, como Djokovic, Alcaraz e o próprio Rafael Nadal, e disse que faltam "coisas essenciais" para que o brasileiro chegue ao topo.

— Eu assisti à partida dele em Miami e não tive a impressão de ver um jogador excepcional, não no nível do Alcaraz, uma superestrela. Quando vi o Djokovic pela primeira vez, soube na hora que seria o número 1. Quando treinei o Del Potro, que tinha 18 anos de idade, rapidamente percebi que estaria no Top 10. Sabia que Rafael (Nadal) venceria o Federer. Não vejo Fonseca ou Mensik assim. Vi que faltam coisas essenciais a Fonseca para que seja tão bom. É um grande jogador, mas não o vejo tão acima - disse.

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Prestes a completar 20 anos, João Fonseca é atualmente o número 35 do ranking. Em março, ele teve os olhos do mundo voltados para si quando enfrentou Jannik Sinner e Carlos Alcaraz em um intervalo de dez dias, nas chaves principais de Indian Wells e do Masters 1000 de Miami, respectivamente. O maior título da carreira do brasileiro foi o ATP 500 da Basileia, conquistado em 2025.

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Toni Nadal é tio e ex-treinador de Rafael Nadal (Foto: Roland Garros)

João Fonseca será cabeça de chave em Madri

Após a eliminação nas quartas do ATP 500 de Munique, o próximo compromisso de João Fonseca será o Masters 1000 de Madri, que começa nesta quarta-feira (22). Beneficiado pelas desistências de Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, o brasileiro será cabeça de chave no torneio e estreia direto na segunda rodada.

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