Atuação de João Fonseca atrai opiniões de estrangeiros: 'Fraude'

João Fonseca encerrou sua participação no ATP 500 de Munique ao ser derrotado por Ben Shelton nesta sexta-feira (17). Em busca de uma classificação inédita no torneio alemão, o brasileiro chegou a empatar a partida, mas acabou superado por 2 sets a 1. Nas redes sociais, fãs do tênis ao redor do mundo repercutiram o resultado com críticas ao desempenho do tenista de 19 anos.

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Estrangeiros detonam João Fonseca

Tradução: "Todos sabemos que João Fonseca é uma fraude. Infladisimo"

Tradução: "Obviamente, o fenômeno Fonseca decepciona todo o Brasil mais uma vez, coitado do Brasil. João, João, João, quanto tempo mais teremos que esperar por você? Talvez, neste momento, você simplesmente não consiga alcançar o nível de Sinner e Alcaraz, ponto final."

Tradução: "O fato de João Fonseca sempre estragar tudo na hora da verdade foi uma dádiva ter o Benny com odds positivas."

Tradução: "A fraude do tênis de João Fonseca é hilário."

Tradução: "Caímos na isca chamada João Fonseca. Ele ainda não está pronto para vencer os 20 melhores do mundo."

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João cai para Ben Shelton

Ben Shelton saiu na frente ao ser mais eficiente nos momentos decisivos do primeiro set, confirmando seus serviços com segurança e aproveitando a única chance de quebra para fechar em 6/3. No segundo set, João Fonseca reagiu com postura mais agressiva, especialmente no saque e nas devoluções. Assim, conseguiu a quebra solitária da parcial e, com consistência, igualou o jogo ao repetir o 6/3.

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No set decisivo, o equilíbrio se manteve até o sexto game, quando Shelton voltou a aproveitar sua oportunidade de quebra. A partir daí, o norte-americano assumiu o controle, manteve solidez no saque e administrou a vantagem para fechar novamente em 6/3, garantindo a vitória.

João Fonseca na vitória nas oitavas em Munique (Foto: Divulgação)

Classificado para as semifinais, Shelton aguarda o vencedor do duelo entre o canadense Denis Shapovalov (39º) ou o qualifier sérvio Alex Molcan (166º). O jogo está agendado para acontecer, na quadra central, logo após o confronto de João e Ben.

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