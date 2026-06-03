Roland Garros 2026 terá campeão inédito e recorde que não acontecia desde 1977

A derrota da Aryna Sabalenka para a ucraniana Marta Kostyuk, nesta quarta-feira (3), pelas quartas de final de Roland Garros, assegurou um feito raro na história dos Grand Slams. Com a queda da número 1 do mundo, o torneio francês terá não apenas um campeão inédito, mas também um cenário que não era visto há quase 50 anos.

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Sabalenka era a única campeã de Grand Slam ainda viva nas chaves de simples masculina e feminina. Com sua eliminação, todos os oito semifinalistas de Roland Garros 2026, quatro homens e quatro mulheres, seguem em busca do primeiro título de Slam da carreira.

A última vez que isso aconteceu foi em Roland Garros de 1977. Naquela edição, nenhum dos semifinalistas das duas chaves havia conquistado anteriormente um dos quatro principais torneios do circuito.

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Alexander Zverev no triunfo sobre o belga Zizou Bergs em Monte Carlo (Foto: Divulgação)

Final feminina terá estreantes

Além de garantir uma campeã inédita, a chave feminina também terá uma final entre duas tenistas que jamais disputaram uma decisão de Grand Slam.

Entre as quatro semifinalistas, a russa Mirra Andreeva é a única que já havia alcançado uma semifinal de Slam anteriormente. As demais seguem fazendo as melhores campanhas de suas carreiras em torneios deste nível.

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O cenário reforça a renovação do circuito feminino e marca uma das edições mais imprevisíveis de Roland Garros nos últimos anos.

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Zverev lidera lista de candidatos no masculino

Na chave masculina, o nome mais experiente entre os semifinalistas é o do alemão Alexander Zverev. Atual número 2 do mundo, ele busca encerrar uma longa espera pelo primeiro Grand Slam após acumular três vice-campeonatos em majors ao longo da carreira.

Outro tenista ainda na disputa que já conhece uma final de Grand Slam é o italiano Matteo Berrettini, vice-campeão de Wimbledon em 2021. Caso avance, ele também seguirá na busca pelo primeiro grande título.

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Com a eliminação de todos os campeões de Slam remanescentes, Roland Garros 2026 já está garantido como um marco de renovação no tênis mundial, coroando uma nova geração de protagonistas no circuito.

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