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João Fonseca alcança feito de Guga em torneios Masters 1000

Brasileiro chegou à décima vitória em Masters 1000 na temporada e é o primeiro desde Gustavo Kuerten, em 2003, a alcançar a marca

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
17/08/2026 11:16
Supervisionado porThiago Fernandes,
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João Fonseca cerra o punho na vitória na estreia em Cincinnati
João Fonseca cerra o punho na vitória na estreia em Cincinnati (Foto: MATTHEW STOCKMAN /AFP)

A vitória de João Fonseca sobre o holandês Botic van de Zandschulp, neste domingo (16), no Masters 1000 de Cincinnati, colocou o brasileiro em uma marca que não era alcançada por um tenista do país havia mais de duas décadas. Com o resultado, Fonseca chegou a dez vitórias em torneios Masters 1000 na temporada de 2026, com seis derrotas. O último brasileiro a atingir esse número em um mesmo ano foi Gustavo Kuerten, Guga, em 2003.

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Ao longo da carreira, Guga teve campanhas ainda mais expressivas na categoria. Em 2001, somou 23 vitórias e sete derrotas; em 2000, foram 25 triunfos e oito reveses; e, em 1999, acumulou 21 vitórias e seis derrotas. Em 1998, também venceu dez partidas em Masters, enquanto, em 1997, ano de seu primeiro título de Roland Garros, conquistou 12 vitórias e sofreu oito derrotas.

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João Fonseca também já ultrapassou a melhor marca de Thomaz Bellucci em uma única temporada de Masters 1000. O canhoto alcançou oito vitórias em 2010, quando registrou nove derrotas. No total da temporada, João tem 19 vitórias e 13 derrotas em 32 partidas.

Em Cincinnati, o próximo compromisso do carioca será diante do australiano Christopher O'Connell, vindo do qualificatório, em busca de mais um triunfo na categoria.

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João Fonseca comemora ponto na derrota para Shelton em Montreal
João Fonseca comemora ponto na derrota para Shelton em Montreal (Foto: Minas Panagiotakis/Getty Images/AFP)

João Fonseca busca melhor campanha em Cincinnati

Eliminado na terceira rodada ano passado, quando debutou em Ohio, o número 1 do Brasil está a uma vitória de vaga inédita em Cincinnati. No domingo, o carioca, de 19 anos, venceu o holandês Botic Van de Zandschulp (59º), por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (2).

Caso confirme o favoritismo contra o australiano, João Fonseca poderá enfrentar, nas oitavas de final, o americano Taylor Fritz (9), que superou o compatriota Alex Michelsen (41º), por 6/3 e 6/4, neste domingo. Na terceira rodada, o anfitrião enfrenta o espanhol Daniel Merida (40º), algoz do belga Zizou Bergs (33º), por 6/3 e 6/2.

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