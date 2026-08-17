João Fonseca alcança feito de Guga em torneios Masters 1000
Brasileiro chegou à décima vitória em Masters 1000 na temporada e é o primeiro desde Gustavo Kuerten, em 2003, a alcançar a marca
A vitória de João Fonseca sobre o holandês Botic van de Zandschulp, neste domingo (16), no Masters 1000 de Cincinnati, colocou o brasileiro em uma marca que não era alcançada por um tenista do país havia mais de duas décadas. Com o resultado, Fonseca chegou a dez vitórias em torneios Masters 1000 na temporada de 2026, com seis derrotas. O último brasileiro a atingir esse número em um mesmo ano foi Gustavo Kuerten, Guga, em 2003.
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Ao longo da carreira, Guga teve campanhas ainda mais expressivas na categoria. Em 2001, somou 23 vitórias e sete derrotas; em 2000, foram 25 triunfos e oito reveses; e, em 1999, acumulou 21 vitórias e seis derrotas. Em 1998, também venceu dez partidas em Masters, enquanto, em 1997, ano de seu primeiro título de Roland Garros, conquistou 12 vitórias e sofreu oito derrotas.
João Fonseca também já ultrapassou a melhor marca de Thomaz Bellucci em uma única temporada de Masters 1000. O canhoto alcançou oito vitórias em 2010, quando registrou nove derrotas. No total da temporada, João tem 19 vitórias e 13 derrotas em 32 partidas.
Em Cincinnati, o próximo compromisso do carioca será diante do australiano Christopher O'Connell, vindo do qualificatório, em busca de mais um triunfo na categoria.
João Fonseca busca melhor campanha em Cincinnati
Eliminado na terceira rodada ano passado, quando debutou em Ohio, o número 1 do Brasil está a uma vitória de vaga inédita em Cincinnati. No domingo, o carioca, de 19 anos, venceu o holandês Botic Van de Zandschulp (59º), por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (2).
Caso confirme o favoritismo contra o australiano, João Fonseca poderá enfrentar, nas oitavas de final, o americano Taylor Fritz (9), que superou o compatriota Alex Michelsen (41º), por 6/3 e 6/4, neste domingo. Na terceira rodada, o anfitrião enfrenta o espanhol Daniel Merida (40º), algoz do belga Zizou Bergs (33º), por 6/3 e 6/2.
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