João Fonseca fala da expectativa para duelo com Alcaraz

O jovem fenômeno brasileiro do tênis, João Fonseca, de apenas 19 anos, vive a expectativa de enfrentar o melhor jogador da atualidade, o número 1 do mundo, Carlos Alcaraz, no Miami Invitational de tênis, organizado pela Unified Events. O duelo está marcado para o dia 8 de dezembro, no loanDepot park, estádio do Miami Marlins, da Major League Baseball (MLB) – será o primeiro jogo de tênis da história realizado no local.

- Ter a oportunidade de receber a experiência desses grandes jogadores é o principal para

mim. Até mesmo em uma pequena conversa podemos fazer uma grande troca. Vai ser um dia

com muitos ensinamentos, vai ser super legal, ainda mais com um cara como ele, com quem

sempre tive uma boa relação. Sempre que nos cruzamos, a gente se cumprimenta e conversa

um pouquinho, ele é muito gente fina - disse João Fonseca ao Miami Invitational, ao se

referir ao detentor de seis conquistas de Grand Slams, recém-campeão do ATP 500 de

Tóquio, no Japão.

O brasileiro ainda ressaltou sua inspiração em Alcaraz e o impacto que espanhol, aos 22 anos,

já exerce na geração dos tenistas mais jovens.



- Ele nos incentiva muito a acreditar e a manter a motivação para sermos melhores jogadores. É um tenista que representa muito bem uma forma de levar as coisas com tranquilidade, sempre sorrindo, mas ao mesmo tempo se dedicando e trabalhando duro - analisou.





A região da Flórida, especialmente Miami, concentra uma grande quantidade de brasileiros. A expectativa é que o “Fonsequismo” seja notado nas arquibancadas do loanDepot park, e Fonseca projeta o apoio dos fãs para o duelo.



- Acredito que vai ser bem barulhento, com uma vibe bem legal. Nós dois gostamos muito de jogar com a torcida, do entretenimento, então acho que vai ser divertido. Espero que tenha mais torcida para o meu lado e que tenha muitos brasileiros presentes, mas tenho certeza que a vibe em quadra vai estar boa de

qualquer maneira - completou.

Jogo de João Fonseca abre a programação

Além do aguardado confronto entre Alcaraz e Fonseca, a programação do dia se iniciará com

o duelo feminino entre a norte-americana Amanda Anisimova, a número 4 do mundo recém-

campeã do WTA 1000 de Pequim, na China (e finalista de Wimbledon e US Open nesta

temporada), e a britânica-canadense Emma Raducanu, atual número 30 do mundo e campeã

do US Open em 2021.



Ingressos à venda



O Miami Invitational de tênis terá início às 19h local (com abertura dos portões às 17h30).

Serão duas partidas de simples, em melhor de três sets, com tiebreak de 10 pontos caso haja

necessidade de terceiro set. Os ingressos para o evento estão disponíveis aqui.

