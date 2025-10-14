João Fonseca estreia no ATP 250 de Bruxelas; acompanhe

Depois de três vitórias consecutivas na Copa Davis e Laver Cup, João Fonseca volta a jogar um ATP 250 nesta terça-feira. Na estreia em Bruxelas, na Bélgica, o número 1 do Brasil e 45 do mundo reencontra o holandês Botic van de Zandschulp, 86º do mundo, de 30 anos. A partida começou às 15h32 (de Brasília).

O tenista da Holanda iniciou o jogo confirmando o serviço.



Em 2024, em Bologna, na Itália, o brasileiro ganhou o único embate entre ambos, pela Copa Davis.

João Fonseca pode ter revanche na segunda rodada

Caso confirme o favoritismo mais uma vez, João Fonseca já tem definido rival da segunda rodada (oitavas de final), na quinta-feira: o qualifier americano Eliot Spizzirri, 111º do mundo, que surpreendeu o espanhol Pedro Martinez (89º), por 6/4 e 6/1. Em 2024, uma derrota para o tenista dos EUA, na última rodada do qualifying do US Open, impediu que o brasileiro disputasse, pela primeira vez, a chave principal de um Grand Slam.

Outro que venceu a primeira rodada em Bruxelas, nesta terça-feira, foi o argentino Francisco Comesana: 7/6 e 6/4 pra cima do anfitrião e convidado David Goffin.

Na atual temporada, o número 1 do Brasil, aos 19 anos, desde que perdeu para o tcheco Tomas Machac (22º do mundo), na segunda rodada do US Open, no início de setembro, emplacou três vitórias seguidas. Duas delas sobre top 30: contra o grego Stefanos Tsitsipas (27º), em Atenas, pela Copa Davis, e diante do italiano Flavio Cobolli (25º), na Laver Cup.