João Fonseca busca vaga na terceira rodada do US Open; acompanhe

Algoz do sérvio Miomir Kecmanovic (42º do mundo, de 25 anos), na estreia, João Fonseca busca, nesta quarta-feira (27) a vaga à terceira rodada do US Open. Dessa vez, o número 1 do Brasil e 45 do mundo, de 19 anos, desafia o tcheco Tomas Machac (22º, de 24 anos), em mais um confronto inédito. A transmissão será realizada pelos canais ESPN e Sportv, na TV fechada, e pela plataforma de streaming Disney+.

João Fonseca começou a partida com um ace. Sem quebras, o brasileiro fez 4/3. Na sequência, Machac confirmou e empatou novamente: 4/4. Machac, sacando em 4/5, salvou, com um ace, o primeiro break do jogo, que era um set point. A parcial foi para o tiebreak. Com um minibreak, o tcheco abriu 3/1 e 4/2. Mas, como uma passada incrível na paralela, de backhand, o brasileiro devolveu o minibreak e fez 3/4. João Fonseca errou um voleio de esquerda no ponto seguinte, e o rival fez 5/3.

Tal como o pupilo do técnico Guilherme Teixiera, da Yes Tennis, no Itanhangá Golf Club, o tenista da República Tcheca venceu, em 2025, seu primeiro ATP. Se o brasileiro (o mais jovem do país a conquistar tal feito) triunfou em Buenos Aires, em fevereiro, o rival se sagrou campeão de Acapulco, na quadra rápida, mesmo piso do US Open (vídeo abaixo):

— O Machac é um bom jogador, nunca joguei contra ele. Sei que ele tem feito uma boa gira, especialmente nesses dois últimos anos. Ele vem jogando super bem, fazendo bons resultados e ganhando de bons jogadores. Com certeza é um jogador que pode ganhar de qualquer um. Vou dar o meu melhor na partida, mas com certeza será um jogo duro - disse.

Caso vença mais essa partida, o carioca vai igualar sua melhor campanha em Grand Slams, a terceira rodada, fase alcançada em Roland Garros e Wimbledon. Apenas no Aberto da Austrália que João Fonseca parou na segunda rodada.

Numa eventual terceira fase em Nova York, o brasileiro pode reencontrar Jakub Mensik, de 19 anos e 16º do mundo, que é favorito contra o francês Ugo Blanchet (184º). Em dezembro, João Fonseca derrotou o jovem tcheco na terceira rodada da fase de grupos do NextGen Finals, na Arábia Saudita, numa batalha de cinco tiebreaks.

João Fonseca busca a sexta vitória contra top 30 em 2025

Se vencer Machac nesta quarta-feira, o carioca, de 19 anos, vai conquistar a sexta vitória contra um top 30 na temporada.

Abaixo, as cinco primeiras:

Alejandro Davidovich Fokina (ESP, 18º) - segunda rodada do Masters 1000 de Cincinnati.



Hubert Hurkacz (POL, 28º) - Estreia de Roland Garros.



Ugo Humbert (FRA, 20º) - Segunda rodada do Masters 1000 de Miami.



Francisco Cerundolo (ARG, 28) - Final do ATP 250 de Buenos Aires.



Andrey Rublev (RUS, 9º) - Estreia do Aberto da Austrália.



