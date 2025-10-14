Heide, único algoz de João Fonseca em final de Challenger, é confirmado no Sauípe

Em março de 2024, em Assunção, no Paraguai, uma derrota para Gustavo Heide, na final, impediu João Fonseca de vencer seu primeiro Challenger. Pois o tenista paulista, de 23 anos e atual 323º do ranking, foi confirmado no Costa do Sauípe Open, que começa na próxima segunda-feira (20).

O Challenger no resort baiano distribui US$ 200 mil em premiação e 125 pontos ao campeão.

Para o tenista paulista, de 23 anos, que ficou seis meses afastado das quadras, por conta de uma lesão, caiu no ranking do 160º lugar para o 323º. O atleta ganhou convite para o Costa do Sauípe Open:

- Acho que foi em Campinas, no ano passado, que vi um estande do Sauípe e achei muito legal poder jogar um torneio tão grande assim no Brasil. Quero agradecer à Try Sports por esse convite. É um torneio com história, onde grandes jogadores já participaram, como Guga e Nadal. Claro que eu era muito novo na época, mas sei da importância. Fico muito contente em poder estar lá — vai ser uma grande experiência para mim.

Ex-top 91 do mundo, em 1991, Danilo Marcelino, diretor do torneio, falou do convite para o tenista da Tennis Route:



- A Try Sports reconhece o esforço e a evolução do Gustavo Heide nos últimos anos, especialmente pelos ótimos resultados da última temporada. Sabemos que as lesões fazem parte da carreira de qualquer atleta e acreditamos que essa é uma boa oportunidade para ele retomar o ritmo jogando em casa, em um torneio do porte do Costa do Sauípe Open, que ele tanto merece disputar.

Como foi a campanha de João Fonseca em Assunção

Em março de 2024, então com 17 anos e 341 do mundo, João Fonseca venceu quatro partidas até chegar à final do Challenger de Assunção: o colombiano Guillen Meza (286º), o paraguaio Hernando Isnardi (1461º), o gaúcho Orlando Luz (371º) e o argentino Roman Burruchaga (161º).





O campeão Heide, por sua vez, era o 225º do mundo e derrotou o argentino Valerio Aboian (435º), o compatriota Pedro Sakamoto (309º), o italiano Alexander Weis (304º), o peruano Juan Varillas (95º).

Ainda na temporada passada, em Lexington, nos EUA, João Fonseca venceu o primeiro Challenger da carreira. Em 2025, foram mais dois títulos desse nível: em Canberra, na Austrália, em janeiro, e em Phoenix, nos EUA, em março, ambos na quadra rápida.

No Sauípe, o principal favorito é o argentino Mariano Navone, 85º do mundo (ex-top 29) e finalista do Rio Open de 2024.

O argentino Mariano Navone é o principal favorito no Sauípe (Foto: Sergio Llamera/Argentina Open)





