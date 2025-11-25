Guga comemora 25 anos de título em Lisboa ao lado de Sabalenka

O número 1 do mundo em 2000, Guga Kuerten, e a número 1 de 2025, Aryna Sabalenka, se encontraram pela primeira vez na noite da última segunda-feira (24). O encontro ocorreu durante um jantar especial em comemoração aos 25 anos do título da Masters Cup de Lisboa, que garantiu o lugar de melhor do mundo ao brasileiro.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Guga comentou sobre a importância da celebração, organizada pela Stella Artois, e o sentimento de relembrar o título de 25 anos atrás.

— Com o tempo melhora [o sentimento do título]! Para mim, foi uma surpresa muito gratificante receber a Sabalenka e impulsionar o tênis feminino, que está em um momento extraordinário. Então, é gratificante. Sempre que eu estou em contato com o tênis e de alguma forma posso contribuir para inspirar as pessoas a acreditarem nos seus sonhos, é uma satisfação — comentou o brasileiro em entrevista exclusiva ao Lance!.

Guga e Sabalenka participam de jantar em comemoração dos 25 anos do título do brasileiro em 2000 (Foto: Isabella Zuppo/ Lance!)

Além de Guga e Sabalenka, também estavam presentes no jantar a tenista Bia Haddad, a comentarista Alana Ambrosio, o apresentador Felipe Andreoli e as atrizes Juliana Paes e Mariana Ruy Barboza.

continua após a publicidade

➡️ Entrevistão: Guilherme Teixeira, do início inusitado no tênis ao top 25 com João Fonseca

Relembre o título de Guga

O título que definiu o legado de Gustavo Kuerten na história do tênis foi conquistado nas quadras rápidas de Portugal. No dia 3 de dezembro de 2000, o brasileiro alcançou o maior feito de sua carreira fora de Roland Garros ao vencer a Tennis Masters Cup (atual ATP Finals), garantindo o posto de número 1 do mundo no ranking ATP.

O adversário da final foi o americano Pete Samprass, que não teve chances contra o brasileiro, que venceu por 2 sets a 0, com parciais 6/3 e 6/3.

continua após a publicidade

Guga se tornou o primeiro, e único, sul-americano a alcançar a liderança do ranking mundial da ATP, consolidando um dos maiores capítulos do esporte brasileiro.