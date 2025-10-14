Em Bruxelas, João Fonseca chega em um dos melhores momentos no ano
Número 1 do Brasil é um dos favoritos no ATP 250 belga
Disputando, pela primeira vez, os principais torneios da temporada, João Fonseca chega em um de seus melhores momentos do ano ao ATP 250 de Bruxelas, na Bélgica. A competição serve como preparação para o Masters 1000 de Paris (o último desse nível em 2025), que começa no dia 27.
João Fonseca estreia nesta terça-feira na competição belga, em torno das 14h30 (de Brasília). O adversário é o holandês Botic van de Zandschulp, 86º do mundo, de 30 anos. Em 2024, em Bologna, na Itália, o brasileiro ganhou o único embate entre ambos, pela Copa Davis.
O número 1 do Brasil, aos 19 anos, desde que perdeu para o tcheco Tomas Machac (22º do mundo), na segunda rodada do US Open, em setembro, emplacou três vitórias seguidas. Duas delas sobre top 30: contra o grego Stefanos Tsitsipas (27º), em Atenas, pela Copa Davis, e diante do italiano Flavio Cobolli (25º), na Laver Cup.
Na semana que vem, a última antes do Masters 1000 de Paris, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira vai debutar no ATP 500 da Basileia, na Suíça.
Melhores sequências de João Fonseca no ano
Janeiro (9 vitórias seguidas)
Challenger de Canberra (6) + Aberto da Ausrália (4, sendo 3 no qualifying)
Aberto da Austrália:
Andrey Rublev (9º, maior vitória da carreira do brasileiro até aqui)
Thiago Tirante (116º)
Coleman Wong (171º)
Federico Gomez (134º)
Canberra:
Ethan Quinn (202º)
Jacob Fearnley (99º)
Harold Mayot (116º)
Duje Ajdukovic (142º)
Mackenzie McDonald (131º)
Março (7 vitórias)
Challenger de Phoenix (5) + Masters 1000 de Miami (2)
Miami
Ugo Humber (20º)
Learner Tien (66º)
Phoenix
Alexander Bublik (82º)
Kei Nishikori (76º)
HugoGaston (93º)
Jan Lennard-Struff (46º)
Pavel Kotov (102º)
Fevereiro (5 vitórias)
ATP de Buenos Aires
Francisco Cerundolo (28º)
Laslo Djere (112º)
Mariano Navone (47º)
Federico Coria (115º)
Tomas Etcheverry (44º)
João Fonseca em coletiva no ATP 250 de Bruxelas (Divulgação)
