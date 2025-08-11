João Fonseca busca as oitavas de final de Cincinnati; acompanhe
Brasileiro encara o qualifier francês Terence Atmane (136º), de 23 anos.
Depois de contar com a desistência do espanhol Alejandro Davidovich Fokina, no sábado, no segundo set, João Fonseca volta à quadra 3 do Masters 1000 de Cincinnati nesta segunda-feira (11). O adversário do número 1 do Brasil e 52 do mundo é o qualifier francês Terence Atmane (136º), de 23 anos. A transmissão é dos canais ESPN, na TV fechada, e da plataforma de streaming Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+. O tenista da França fechou o primeiro set em 6/3.
No fim da tarde desta segunda-feira, uma queda de energia interrompeu os jogos de Cincinnati, o que acabou atrasando o início da partida do brasileiro.
O tenista francês começou a partida confirmando o serviço. Em seguida, o brasileiro salvou os cinco primeiros breaks do jogo e confirmou o serviço. Dois games depois, sacando em 1/2, João Fonseca salvou outro break, mas levou a quebra. Em seguida, Atmane sacou e abriu 4/1. Dois games depois, sem ter o eficiente serviço ameaçado, o francês abriu 5/2. O tenista carioca, em seguida, sacou e diminuiu a vantagem do adversário para 5/3. O francês sacou em seguida, João Fonseca ainda salvou os dois primeiros set points, mas não evitou a derrota na parcial por 6/3.
Atmane começou o segundo set com nova quebra. Depois, abriu 2/0 e, sem dificuldade, conquistou nova quebra para fazer 3/0. Sem ser ameaçado, o francês fez 4/0. Apenas no quinto game João Fonseca, enfim, confirmou o serviço. No game seguinte, o brasileiro teve seus dois primeiros breaks em todo o jogo e devolveu uma das quebras.
Caso vença a partida desta segunda-feira, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, no Itanhangá Golf Club, alcança, pela primeira vez na carreira, as oitavas de final de um torneio desse nível. Por ora, a terceira rodada no torneio no estado de Ohio iguala a melhor campanha do carioca, de 18 anos, em Masters 1000. Em março, João Fonseca também alcançou essa fase em Miami, na Flórida.
Atmane, por sua vez, somava apenas uma vitória em cinco partidas de ATP, na temporada, antes do torneio em Cincinnati. Na chave principal do torneio em Ohio, o francês derrotou o japonês Yoshihito Nishioka (130º) e o italiano Flavio Cobolli (22º).
Fritz à espera por João Fonseca ou Atmane
Se derrotar o francês, João Fonseca reencontrará um algoz: o americano Taylor Fritz (4º), que derrotou o italiano Lorenzo Sonego (36º), por 7/6 (4) e 7/5.
Enquanto primeiro derrotou o brasileiro na segunda rodada do ATP 250 de Eastbourne, na grama, em junho, o tenista da Itália foi o algoz do carioca no Aberto da Austrália, na segunda rodada, em janeiro.
Com o triunfo desta segunda, Fritz se tornou o único a alcançar, no mínimo, as quartas de final dos quatro Masters 1000 em quadra rápida na temporada.
Romboli estreia nesta terça-feira
Número 1 do Brasil e 44 do mundo nas duplas, o carioca Fernando Romboli estreia nesta terça-feira em Cincinnati. Ao lado do australiano John-Patrick Smith, o brasileiro enfrenta os britânicos Salisbury e Skupski, que formam a dupla quinta favorita.
Os últimos campeões de Cincinnati
2001 (BRA) Gustavo Kuerten
2002 (ESP) Carlos Moyá
2003 (EUA) Andy Roddick
2004 (EUA) Andre Agassi
2005 (SUI) Roger Federer
2006 (EUA) Andy Roddick
2007 (SUI) Roger Federer
2008 (GBR) Andy Murray
2009 (SUI) Roger Federer
2010 (SUI) Roger Federer
2011 (GBR) Andy Murray
2012 (SUI) Roger Federer
2013 (ESP) Rafael Nadal
2014 (SUI) Roger Federer
2015 (SUI) Roger Federer
2016 (CRO) Marin Cilic
2017 (BUL) Grigor Dimitrov
2018 (SER) Novak Djokovic
2019 (RUS) Daniil Medvedev
2020 (SER) Novak Djokovic
2021 (ALE) Alexander Zverev
2022 (CRO) Borna Coric
2023 (SER) Novak Djokovic
2024 (ITA) Jannik Sinner
