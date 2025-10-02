Após a difícil vitória de 3h12min na estreia, Victoria Barros, de apenas 15 anos, elevou o nível e garantiu vaga nas quartas de final do W15 de Sibenik, na Croácia, evento no saibro com premiação de US$ 15 mil.

continua após a publicidade

➡️ Federer concorre ao Hall da Fama do Tênis

➡️ Alcaraz desiste do Masters 1000 de Xangai

➡️ Quanto Sinner vai receber pelo bicampeonato em Pequim

A potiguar (1291ª do mundo) derrotou a britânica AllegraKorpanec Davies, de 17 anos, 1698ª colocada, por um duplo 6/3, após 1h34min. Sua próxima rival, na semifinal, será a vencedora do embate entre a croata Ana Konjuh, ex-top 20 e atual 633ª, e a italiana Aurora Corvi, de 19 anos, 934ª colocada.

continua após a publicidade



➡️ Sinner sobra em quadra e é bicampeão de Pequim

➡️ Alcaraz confirma favoritismo na final de Tóquio

Barros optou por ficar de fora dos torneios brasileiros para jogar torneios menores em solo europeu.

Victoria jogou o SP Open

No início de setembro, Vic, como é conhecida, jogou a primeira edição do SP Open, no Parque Villa-Lobos. Nas simples, Barros perdeu para a americana Whitney Osuigwe (136ª do mundo), por 6/3 e 6/4.

Nas duplas, na capital paulista, a potiguar jogou ao lado de Nauhany Vitoria Leme Da Silva, a Naná, e a derrota também foi na primeira rodada: 6/4 e 7/5 para a indonésia Janice Tjen e a americana Anna Rogers.

continua após a publicidade