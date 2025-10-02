menu hamburguer
Tênis

Victoria Barros eleva nível, vai às quartas na Croácia e pode ter ex-top 20

Potiguar, de 15 anos, deve duelar com a croata Konjuh

Avatar
Fabrizio Gallas
Rio de Janeiro (RJ)
unnamed-2-aspect-ratio-1024-1024
Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 02/10/2025
12:03
Atualizado há 2 minutos
Victoria Barros no SP Open (Foto: Dália Gabanyi)
imagem cameraVictoria Barros em ação no SP Open (Foto: Dália Gabanyi)
  Matéria
  • Mais Notícias

Após a difícil vitória de 3h12min na estreia, Victoria Barros, de apenas 15 anos, elevou o nível e garantiu vaga nas quartas de final do W15 de Sibenik, na Croácia, evento no saibro com premiação de US$ 15 mil.

A potiguar (1291ª do mundo) derrotou a britânica AllegraKorpanec Davies, de 17 anos, 1698ª colocada, por um duplo 6/3, após 1h34min. Sua próxima rival, na semifinal, será a vencedora do embate entre a croata Ana Konjuh, ex-top 20 e atual 633ª, e a italiana Aurora Corvi, de 19 anos, 934ª colocada.

Barros optou por ficar de fora dos torneios brasileiros para jogar torneios menores em solo europeu.

Victoria jogou o SP Open

No início de setembro, Vic, como é conhecida, jogou a primeira edição do SP Open, no Parque Villa-Lobos. Nas simples, Barros perdeu para a americana Whitney Osuigwe (136ª do mundo), por 6/3 e 6/4.

Nas duplas, na capital paulista, a potiguar jogou ao lado de Nauhany Vitoria Leme Da Silva, a Naná, e a derrota também foi na primeira rodada: 6/4 e 7/5 para a indonésia Janice Tjen e a americana Anna Rogers.

Victoria Barros e Ronaldo Fenômeno (Reprodução)
