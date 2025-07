João Fonseca cresceu 561% no Instragram nos últimos 6 meses

Mais jovem desde 2011 a ter chegado à terceira rodada de Wimbledon, entre outros feitos neste ano, João Fonseca também tem colecionado façanhas nas redes sociais. Aos 18 anos, o 54º do mundo e número 1 do Brasil tem, nos últimos seis meses, desempenho no Instagram e no TikTok à frente de seus adversários no esporte, de acordo com levantamento especial da Nexus – Pesquisa e Inteligência de Dados.

Com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, João Fonseca registrou alta de 561% de seguidores entre dezembro de 2024 e maio de 2025. Trata-se de um ganho de 914 mil seguidores. Só entre 12 e 16 de janeiro, o tenista teve aumento líquido de 466 mil seguidores (soma do ganho e da perda de followers). A popularidade foi impulsionada por sua participação no Aberto da Austrália, especialmente, pela vitória sobre o russo Andrey Rublev (então 9º do mundo) em 14 de janeiro, na estreia, após ter furado o qualifying (vencendo três jogos). Até hoje, é o maior triunfo do jovem carioca, seu único contra um top 10 (vídeo abaixo).





Em fevereiro, o atleta se tornou o mais jovem sul-americano e o décimo tenista mais novo a

conquistar o ATP 250 de Buenos Aires. Ao derrotar o anfitrião Francisco Cerundolo na final, o pupilo do técnico Guilherme Teixeixa, da Yes Tennis, no Itanhangá, também se tornou o mais jovem do país a conqusitar um título desse nível. Em junho, o brasileiro chegou à 57º colocação no ranking.

Os principais dados do levantamento:



Crescimento Exponencial no Instagram: João Fonseca acumulou cerca de 1,076 milhão de

seguidores no Instagram até o fim de maio de 2025, aumento significativo de 561% nos últimos 6

meses.



Houve um saldo positivo de 914 mil seguidores neste período. Janeiro foi o mês de maior destaque,

com aumento de 466 mil seguidores (51% do total ganho), impulsionado por sua performance no

Australian Open. Fevereiro também se sobressaiu, com alta de 229 mil seguidores.



Alto Engajamento: No Instagram, Fonseca apresenta um alto engajamento em suas postagens,

com uma média de quase 80 mil interações por post.



Das 80 publicações no período, 76% foram collabs, com destaque para os perfis @ATPTour e

@TennisTV. O post sobre a vitória final em Buenos Aires foi o campeão de engajamento. Já um reels

em collab com o @AustralianOpen sobre o triunfo contra Rublev liderou em compartilhamentos.

>> Desempenho no TikTok: Embora com um número menor de publicações (10 vídeos desde

25/02), João Fonseca obteve cerca de 579 mil visualizações e uma taxa de engajamento média de

13,3% no TikTok, significativamente acima da média de 5,7% para perfis com menos de 50 mil

seguidores.

Publicação de João Fonseca sobre o título de Buenos Aires (Reprodução)

- Apesar do foco em seus resultados em quadra, conforme declarado por seu agente, Gustavo Abreu

("Ele não é influenciador, é atleta"), o carisma de João Fonseca e suas conquistas têm impulsionado

sua presença digital de forma orgânica e impactante. O Brasil é um país bastante ativo nas redes

sociais e os brasileiros gostam de celebrar seus ídolos, mesmo que num esporte considerado mais de

elite - destaca Marcelo Tokarski, CEO da Nexus.

João Fonseca retorna em Toronto



A boa campanha em Wimbledon vai render ao jovem brasileiro uma inédita entrada no top 50. Atualmente, João Fonseca é o 54º do mundo.



O brasileiro volta às quadras no Masters 1000 de Toronto, no Canadá, que começa no dia 27. Será mais uma estreia de João Fonseca na temporada.

