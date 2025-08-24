Estrangeiros reagem ao título do Flamengo no Mundial: ‘Tem que ser dito’

O sábado (23) contou com um ingrediente especial para o torcedor rubro-negro: o título do Flamengo no Mundial sub-20 em cima do Barcelona. Os estrangeiros repercutiram muito a conquista rubro-negra no Maracanã.

continua após a publicidade

Em um jogo tenso e cheio de emoção, o clube rubro-negro se tornou bicampeão da competição em uma disputa de pênaltis calorosa depois de um 2 a 2 frenético em pleno Maracanã lotado. Nannetti, goleiro do time, foi o grande herói.

➡️Torcedores perdem a paciência com joia do Flamengo no Mundial: ‘Não dá’

Durante e depois da partida, pessoas do mundo todo comentaram sobre o título do Flamengo no Mundial sub-20. Muitos ficaram impressionados com a qualidade da partida. Veja abaixo.

continua após a publicidade

Matheus Gonçalves em atuação na final do Mundial de Clubes Sub-20. (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Veja reação dos estrangeiros com título do Flamengo no Mundial

"Tem que ser dito. O Flamengo venceu hoje, por ser um bom time e, acima de tudo, por jogar no Maracanã com sua torcida. O Barcelona deve ser um dos melhores times sub-20 do mundo. Uma grande final"

"Meu amigo, o Flamengo é bicampeão do torneio. Dois anos seguidos. Onde o Barcelona esteve nos últimos anos? Não é sorte. É habilidade… O Flamengo, hoje, é o melhor time sub-20 do mundo"

continua após a publicidade

"O título do Flamengo também é merecido"

"Inacreditável"

Como foi o jogo

✍️ Texto: Izabella Gianola

Flamengo x Barcelona no Mundial foi uma decisão eletrizante para os amantes de futebol. O Flamengo iniciou a partida em ritmo intenso e abriu o placar logo aos 10 minutos. Lorran aproveitou erro na saída de bola de Farré, recuperou a posse e, após jogada que contou com Matheus Gonçalves, finalizou para marcar. Pouco depois, Joshua quase ampliou, mas parou em boa defesa de Aller. Nos instantes finais da etapa, porém, o Barcelona reagiu, pressionou com mais força e levou perigo, com Virgili acertando a trave de Léo Nannetti.

No segundo tempo, o Barcelona manteve a pressão e passou a criar mais chances, enquanto o Flamengo buscava responder nos contra-ataques. Aos 25 minutos, a insistência dos espanhóis deu resultado: Virgili, que já vinha levando perigo, aproveitou falha da defesa rubro-negra e empatou a partida. Pouco depois, aos 30 minutos, foi divulgado o público recorde do Mundial Sub-20: 45.656 torcedores no Maracanã.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Nos minutos finais, o Barcelona virou a partida em cobrança de escanteio, com Cortés colocando os espanhóis em vantagem. Mas a resposta do Flamengo foi imediata: no lance seguinte, Iago apareceu de cabeça e deixou tudo igual novamente, mantendo o time vivo no jogo. A decisão ficou nas penalidades.

Em uma disputa de pênaltis emocionante, Carbone bateu o último, e gelado, foi nas redes. Flamengo campeão mundial outra vez.