Atitude de torcida do Cruzeiro com Gabigol repercute: ‘Tem que parar’

Com Gabigol entrando no segundo tempo, o Cruzeiro venceu o Internacional por 2 a 1 e assumiu a vice-liderança do Brasileirão. Uma atitude da torcida do Cruzeiro com o craque repercutiu muito nas redes sociais durante e depois do jogo.

O Colorado continuou com 24 pontos, na 12ª posição, mas pode perder três colocações no restante da rodada. Os gols da Raposa foram marcados por Kaio Jorge, artilheiro agora com 15, e Matheus Pereira, em dois belos lances. Bruno Tabata fez para o time gaúcho.

Gabigol só entrou no segundo tempo, e isso rendeu alguns gritos da torcida cabulosa. Mesmo com Kaio Jorge voando, os torcedores no Mineirão cantaram o nome do jogador em forma de pedido para ele entrar em campo. Vale lembrar que viralizaram vídeos nessa semana de golaços dele em treinamentos.

Como foi o jogo

Cruzeiro e Internacional fizeram um primeiro tempo bem movimentado. A Raposa tomou a iniciativa de jogo e abriu o placar aos 19 minutos, depois de cada equipe ter criado uma boa jogada de ataque. No lado direito da área, Wanderson rolou para Matheus Pereira finalizar com categoria, com a esquerda, por cobertura, no ângulo esquerdo de Rochet. Gabigol, do Cruzeiro, começou no banco.

O Colorado não demorou a reagir. Quatro minutos depois, Tabata recebeu na meia-lua, tirou Kaiki da jogada e chutou no canto esquerdo, fora do alcance de Cássio. As duas equipes continuaram em busca do gol, principalmente o Cruzeiro, mas o primeiro tempo terminou mesmo empatado por 1 a 1.

No segundo tempo, a equipe celeste continuou mais ofensiva. Aos 11 minutos, Wanderson levantou a bola na medida para Christian, que cabeceou mal. Dois minutos depois, o Cruzeiro chegou ao segundo gol. William roubou a bola na saída da defesa colorada e passou para Kaio Jorge encobrir o goleiro Rochet. Foi o 15º gol do artilheiro do Brasileirão.

O técnico Roger Machado fez três mudanças no Inter, colocando Carbonero, Borré e Luís Otávio de uma só vez, mas elas não mudaram muito o rendimento da equipe. O Cruzeiro se resguardou mais, e o ritmo do jogo caiu. Nem a entrada do atacante Gabigol, do Cruzeiro, melhorou a partida, mas a equipe celeste segurou o resultado e garantiu mais três pontos.