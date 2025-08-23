Atitude de torcida do Cruzeiro com Gabigol repercute: ‘Tem que parar’
Atacante entrou no segundo tempo da vitória Celeste
- Matéria
- Mais Notícias
Com Gabigol entrando no segundo tempo, o Cruzeiro venceu o Internacional por 2 a 1 e assumiu a vice-liderança do Brasileirão. Uma atitude da torcida do Cruzeiro com o craque repercutiu muito nas redes sociais durante e depois do jogo.
Carlo Ancelotti vira assunto em Cruzeiro x Internacional: ‘Não tem como’
Fora de Campo
Europeus reagem a fala de técnico sobre Estêvão: ‘Achou que era o Flamengo’
Fora de Campo
Web manda recado para Filipe Luís após Flamengo x Barcelona: ‘Preocupante’
Fora de Campo
O Colorado continuou com 24 pontos, na 12ª posição, mas pode perder três colocações no restante da rodada. Os gols da Raposa foram marcados por Kaio Jorge, artilheiro agora com 15, e Matheus Pereira, em dois belos lances. Bruno Tabata fez para o time gaúcho.
➡️Carlo Ancelotti vira assunto em Cruzeiro x Internacional: ‘Não tem como’
Gabigol só entrou no segundo tempo, e isso rendeu alguns gritos da torcida cabulosa. Mesmo com Kaio Jorge voando, os torcedores no Mineirão cantaram o nome do jogador em forma de pedido para ele entrar em campo. Vale lembrar que viralizaram vídeos nessa semana de golaços dele em treinamentos.
Veja golaços em treino de Gabigol, do Cruzeiro, e repercussão da torcida
Como foi o jogo
Cruzeiro e Internacional fizeram um primeiro tempo bem movimentado. A Raposa tomou a iniciativa de jogo e abriu o placar aos 19 minutos, depois de cada equipe ter criado uma boa jogada de ataque. No lado direito da área, Wanderson rolou para Matheus Pereira finalizar com categoria, com a esquerda, por cobertura, no ângulo esquerdo de Rochet. Gabigol, do Cruzeiro, começou no banco.
O Colorado não demorou a reagir. Quatro minutos depois, Tabata recebeu na meia-lua, tirou Kaiki da jogada e chutou no canto esquerdo, fora do alcance de Cássio. As duas equipes continuaram em busca do gol, principalmente o Cruzeiro, mas o primeiro tempo terminou mesmo empatado por 1 a 1.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
No segundo tempo, a equipe celeste continuou mais ofensiva. Aos 11 minutos, Wanderson levantou a bola na medida para Christian, que cabeceou mal. Dois minutos depois, o Cruzeiro chegou ao segundo gol. William roubou a bola na saída da defesa colorada e passou para Kaio Jorge encobrir o goleiro Rochet. Foi o 15º gol do artilheiro do Brasileirão.
O técnico Roger Machado fez três mudanças no Inter, colocando Carbonero, Borré e Luís Otávio de uma só vez, mas elas não mudaram muito o rendimento da equipe. O Cruzeiro se resguardou mais, e o ritmo do jogo caiu. Nem a entrada do atacante Gabigol, do Cruzeiro, melhorou a partida, mas a equipe celeste segurou o resultado e garantiu mais três pontos.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias