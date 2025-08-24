Estreia de Djokovic no US Open vira assusnto: ‘Idade pesando’

Sem jogar uma partida oficial desde a derrota na semifinal de Wimbledon, no dia 11 de julho, para Jannik Sinner, Novak Djokovic faz sua estreia no US Open, neste domingo (24). Apesar da vitória parcial por 2 sets a zero, internautas do mundo todo notaram uma queda de rendimento físico do atleta.

✍️Texto de Gustavo Loio:

Ex-número 1 do mundo e atual sétimo, o sérvio, de 38 anos, que soma 26 vitórias em 35 jogos na temporada, enfrenta anfitrião Learner Tien (48º, de 19 anos), 'velho' conhecido e freguês de João Fonseca.

Novak Djokovic em treino no US Open (Foto: Sarah Stier/AFP)

Djokovic, que jamais duelou com Tien, tenta aumentar seu recorde de Grand Slams (24). E foi, justamente, em Nova York, que o experiente sérvio ergueu o troféu desse nível pela última vez, em 2023. De lá pra cá, Sinner e o espanhol Carlos Alcaraz venceram todos os sete torneios dessa grandeza. O mais recente em Wimbledon, conquistado pelo italiano.

Ano passado, no US Open, o tetracampeão sérvio (vencedor em 2011, 2015, 2018 e 2023) parou na terceira rodada. Em Slams, desde o último título em Nova York, Djokovic teve como melhor resultado nesse nível de torneio a final de Wimbledon ano passado, quando foi superado por Alcaraz.