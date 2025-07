João Fonseca supera feito de Guga e garante posição inédita no ranking

Em sua melhor temporada da carreira, João Fonseca segue empilhando feitos históricos. Mesmo eliminado na terceira rodada de Wimbledon, ele garantiu o inédito 48º lugar do mundo na próxima atualização do ranking, prevista para a próxima segunda-feira (14). Assim, aos 18 anos, o carioca se torna o brasileiro mais jovem a figurar entre os 50 melhores do planeta, superando ninguém menos do que Guga Kuerten.

O novo melhor ranking da carreira do carioca foi confirmado após a eliminação de Marin Cilic nas oitavas de final de Wimbledon, na última segunda-feira (7), quando foi derrotado pelo italiano Flavio Cobolli. O croata era o único que podia ameaçar a posição de Fonseca.

Feito inédito

Prestes a completar 19 anos, João Fonseca é o 17º brasileiro a figurar entre os 50 melhores tenistas do mundo desde a criação do ranking, em 1973. Gustavo Kuerten, maior tenista do país de todos os tempos, realizou esse feito aos 20 anos e 9 meses.

João já havia quebrado tabus em Wimbledon, ao alcançar a terceira rodada do tradicional torneio britânico, se tornando o primeiro brasileiro desde Thomaz Belluci, em 2010, a chegar tão longe na competição. Estreante no torneio, Fonseca encerrou sua primeira participação no Grand Slam após ser derrotado pelo chileno Nicolas Jarry e destacou os aprendizados na grama inglesa.

— Eu poderia ter feito algo diferente? Poderia, mas assim a gente não cresce como jogador.

Então, é seguir trabalhando, seguir com a mente positiva. O aprendizado foi que, quando estiver dois sets abaixo, ainda dá para ganhar a partida.

Próximo torneio de João Fonseca

O próximo compromisso já confirmado do número 1 do Brasil é o Masters 1000 de Toronto, no Canadá, que começa no dia 27 de julho. João Fonseca pode voltar à quadra antes, caso seja convidado para outro torneio.