Swiatek faz história com vaga na semifinal de Wimbledon

Tetracampeã de Roland Garros e também com um título do US Open, Iga Swiatek alcançou feito inédito, nesta quarta-feira, em Wimbledon. Ao derrotar a russa Ludmila Samsonova (19ª), por 6/2 e 7/5, a número 4 do mundo e ex-líder do ranking alcança inédita semifinal em Londres.



Até esta quarta, em cinco participações anteriores, Iga Swiatek, de 24 anos, tinha como melhor resultado as quartas de final de 2023 em Wimbledon. Ano passado, a ex-número 1 do mundo parou na terceira rodada.

O triunfo de Iga desta quarta-feira, mostra, também, sua regularidade: é a terceira semifinal de Grand Slam consecutiva na temporada. Tal feito só foi igualado pela bielorrussa Aryna Sabalenka, número 1 do mundo. É a primeira vez desde 2006 que duas jogadoras alcançam as semifinais dos três primeiros Slams da temporada. A última dupla a alcançar tal feito foi das belgas Kim Clijsters e Justine Henin.

Até aqui, o saque tem sido a maior arma de Swiatek, a tenista com a maior porcentagem de pontos vencidos com o primeiro serviço nesta edição: 77,4%.





Swiatek enfrenta Bencic por vaga na final de Wimbledon

Para chegar à sua primeira decisão desse nível em 2025, Swiatek terá de derrotar, nesta quinta, em torno das 11h (de Brasília), a suíça Belinda Bencic (35ª), algoz da russa Mirra Andreeva, por duplo 7/6. É a primeira vez que a tenista da Suíça chega às semifinais de Wimbledon. Até essa edição, sua melhor campanha havia sido as oitavas, em 2015 e ano passado.



No confronto direto, são três vitórias da polonesa em quatro jogos. O mais recente foi justamente em Wimbledon, nas oitavas de final há dois anos. O único triunfo da suíça diante da rival foi na oitavas do US Open de 2021.

A outra semifinal será entre a bielorrussa Aryna Sabalenka, líder do ranking, e a americana Amanda Anisimova (12ª).



