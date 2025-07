Luisa Stefani é 1ª brasileira em final de Wimbledon após 58 anos

A tenista Luisa Stefani, número 1 do Brasil e 29ª do mundo, classificou-se para a final de duplas mistas do torneio de Wimbledon. A paulistana de 27 anos conquistou a vaga nesta terça-feira (8) ao lado do britânico Joe Salisbury, tornando-se a primeira brasileira a alcançar uma final profissional no tradicional torneio londrino desde Maria Esther Bueno em 1967.

A dupla venceu os cabeças de chave número 2, o salvadorenho Marcelo Arevalo e a chinesa Shuai Zhang, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (8/6) e 7/6 (7/4), na quadra 2 do All England Club, em Londres.

O que vem pela frente

Na decisão, Stefani e Salisbury enfrentarão o holandês Sam Verbeek e a tcheca Katerina Siniakova, atual número 1 do ranking de duplas feminino da WTA, nesta quinta-feira (11). Maria Esther Bueno, que acumulou oito títulos em Wimbledon, foi vice-campeã nas duplas mistas em sua última final no torneio em 1967.

— Superfeliz e animada pra ir com tudo nessa final. Mais um grande jogo, adversários fortíssimos e decidido no detalhe. Encaixamos alguns pontos muito bem jogados nos dois tiebreaks que foram decisivos para a vitória — declarou a tenista.

Stefani segue invicta no torneio e disputará também uma vaga na semifinal de duplas femininas. Ela jogará ao lado da húngara Timea Babos contra as cabeças de chave 1, a tcheca Siniakova e a americana Taylor Townsend, nesta quarta-feira (9), às 10h30 (de Brasília), no terceiro jogo da quadra 3.

A carreira da brasileira inclui conquistas importantes como a medalha de bronze nas duplas femininas nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021, com Laura Pigossi. Em 2023, venceu o título de duplas mistas no Australian Open com Rafael Matos, formando a primeira dupla brasileira campeã de um Grand Slam.

Seu currículo inclui vitórias no WTA 125 de Montevidéu, WTA 1000 de Guadalajara e WTA 250 de Chennai em 2022. No ano seguinte, conquistou os WTA 500 de Berlim, Abu Dhabi e Adelaide. Em 2024, venceu o WTA 1000 de Doha com Demi Schuurs, alcançou quartas de final no US Open e no Australian Open com a holandesa, além de semifinais nos WTA 500 de Berlim e Estrasburgo.