Neymar sofre nova lesão e deve ser ausência na lista de Ancelotti
Ancelotti vai divulgar os nomes no dia 25
- Matéria
- Mais Notícias
O atacante Neymar, do Santos, sofreu um edema na coxa e não deve ser convocado para a Seleção Brasileira na lista que será divulgada nesta segunda-feira (25) pelo técnico Carlo Ancelotti. A informação foi publicada inicialmente pelo 'GE'.
O jogador sentiu as primeiras dores ainda na quinta-feira (21) e treinou parcialmente no gramado do CT Rei Pelé. Nos dois dias seguintes, trabalhou apenas na academia, ainda relatando incômodo.
No Santos, Neymar também não estaria à disposição para o jogo contra o Bahia, neste domingo (24), às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro, já que está suspenso após receber o terceiro cartão amarelo na partida contra o Vasco da Gama.
➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos
Neymar participou de oito jogos consecutivos: Desportivo Ferroviária (amistoso), Flamengo, Mirassol, Internacional, Sport, Juventude, Cruzeiro e Vasco. Em todas essas partidas, o camisa 10 só foi substituído no amistoso e no confronto contra o Cruzeiro.
Pelo Santos, o atacante disputou 21 partidas em 2025, marcando sete gols e distribuindo quatro assistências.
Convocação da Seleção Brasileira
O técnico Carlo Ancelotti vai divulgar no dia 25, na sede da CBF, no Rio de Janeiro, a lista de 23 convocados da Seleção Brasileira para os dois últimos compromisso da equipe nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, contra o Chile, dia 4 de setembro, no Maracanã, e diante da Bolívia, dia 9, em La Paz.
O goleiro Gabriel Brazão, um dos destaques do Santos na temporada, aparece na lista de pré-convocados. Natural de Uberlândia (MG), Brazão assumiu a titularidade do clube no ano passado após a grave lesão de João Paulo e manteve a posição desde então.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias