Francês passa mal com o forte calor e desiste de Cincinnati: vídeo
Arthur Rinderknech é o 70º do mundo
Com temperatura acima dos 30 graus, o calor tem sido um adversário a mais para os tenistas do Aberto de Cincinnati, com disputas no masculino e no feminino. Nesta segunda-feira (11), o francês Arthur Rinderknech (70º, de 30 anos) não suportou as altas temperaturas, passou mal e abandonou a partida contra o canadense Felix Auger-Aliassime (28º).
Rinderknech perdia por 7/6 e 4/2, quando não aguentou o forte calor e abandonou a partida. Veja no vídeo abaixo:
Em junho, Rinderknech protagonizou uma das maiores surpresas da temporada, ao derrotar o alemão Alexander Zverev (3º) na primeira rodada de Wimbledon.
Com a desistência do adversário, o tenista do Canadá aguarda, nas oitavas de final, o vencedor do jogo entre o grego Stefanos Tsitsipas (29º) e o francês Benjamin Bonzi (63º).
Rival de João Fonseca também sofreu com o calor
O tenista francês não foi o primeiro a abandonar uma partida no torneio em Ohio, nos EUA. Sábado, o espanhol Alejandro Davidovich Fokina desistiu, no segundo set, da partida contra o brasileiro João Fonseca.
Ainda nesta segunda-feira, o número 1 do Brasil enfrenta, na terceira rodada, o francês Terence Atmane, de 23 anos e 136º do ranking mundial.
Apesar de não ter vencido nenhum título ATP, o jovem tenista conquistou quatro Challengers, incluindo os dois neste ano: em Guangzhou, no Japão, e em Busan, na Coreia do Sul. Atmane é canhoto e conta com sete vitórias e 14 derrotas desde que entrou no circuito ATP.
O desempenho de Atmane no tênis não é o seu único destaque fora de quadra. Com um QI de 158, considerado pontuação de gênio, o francês apelidado de "The Magician" também chama atenção nas redes sociais pelos truques de mágica e sua imensa coleção de cards de Pokémon.
Últimos campeões de Cincinnati
2001 (BRA) Gustavo Kuerten
2002 (ESP) Carlos Moyá
2003 (EUA) Andy Roddick
2004 (EUA) Andre Agassi
2005 (SUI) Roger Federer
2006 (EUA) Andy Roddick
2007 (SUI) Roger Federer
2008 (GBR) Andy Murray
2009 (SUI) Roger Federer
2010 (SUI) Roger Federer
2011 (GBR) Andy Murray
2012 (SUI) Roger Federer
2013 (ESP) Rafael Nadal
2014 (SUI) Roger Federer
2015 (SUI) Roger Federer
2016 (CRO) Marin Cilic
2017 (BUL) Grigor Dimitrov
2018 (SER) Novak Djokovic
2019 (RUS) Daniil Medvedev
2020 (SER) Novak Djokovic
2021 (ALE) Alexander Zverev
2022 (CRO) Borna Coric
2023 (SER) Novak Djokovic
2024 (ITA) Jannik Sinner
