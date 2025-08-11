Francês passa mal com o forte calor e desiste de Cincinnati: vídeo



Com temperatura acima dos 30 graus, o calor tem sido um adversário a mais para os tenistas do Aberto de Cincinnati, com disputas no masculino e no feminino. Nesta segunda-feira (11), o francês Arthur Rinderknech (70º, de 30 anos) não suportou as altas temperaturas, passou mal e abandonou a partida contra o canadense Felix Auger-Aliassime (28º).



Rinderknech perdia por 7/6 e 4/2, quando não aguentou o forte calor e abandonou a partida.







Em junho, Rinderknech protagonizou uma das maiores surpresas da temporada, ao derrotar o alemão Alexander Zverev (3º) na primeira rodada de Wimbledon.

Com a desistência do adversário, o tenista do Canadá aguarda, nas oitavas de final, o vencedor do jogo entre o grego Stefanos Tsitsipas (29º) e o francês Benjamin Bonzi (63º).

Rival de João Fonseca também sofreu com o calor



O tenista francês não foi o primeiro a abandonar uma partida no torneio em Ohio, nos EUA. Sábado, o espanhol Alejandro Davidovich Fokina desistiu, no segundo set, da partida contra o brasileiro João Fonseca.

Ainda nesta segunda-feira, o número 1 do Brasil enfrenta, na terceira rodada, o francês Terence Atmane, de 23 anos e 136º do ranking mundial.

Apesar de não ter vencido nenhum título ATP, o jovem tenista conquistou quatro Challengers, incluindo os dois neste ano: em Guangzhou, no Japão, e em Busan, na Coreia do Sul. Atmane é canhoto e conta com sete vitórias e 14 derrotas desde que entrou no circuito ATP.

O desempenho de Atmane no tênis não é o seu único destaque fora de quadra. Com um QI de 158, considerado pontuação de gênio, o francês apelidado de "The Magician" também chama atenção nas redes sociais pelos truques de mágica e sua imensa coleção de cards de Pokémon.

Últimos campeões de Cincinnati

2001 (BRA) Gustavo Kuerten

2002 (ESP) Carlos Moyá

2003 (EUA) Andy Roddick

2004 (EUA) Andre Agassi

2005 (SUI) Roger Federer

2006 (EUA) Andy Roddick

2007 (SUI) Roger Federer

2008 (GBR) Andy Murray

2009 (SUI) Roger Federer

2010 (SUI) Roger Federer

2011 (GBR) Andy Murray

2012 (SUI) Roger Federer

2013 (ESP) Rafael Nadal

2014 (SUI) Roger Federer

2015 (SUI) Roger Federer

2016 (CRO) Marin Cilic

2017 (BUL) Grigor Dimitrov

2018 (SER) Novak Djokovic

2019 (RUS) Daniil Medvedev

2020 (SER) Novak Djokovic

2021 (ALE) Alexander Zverev

2022 (CRO) Borna Coric

2023 (SER) Novak Djokovic

2024 (ITA) Jannik Sinner