Australian Open: João Fonseca perde para Sonego e está eliminado

João Fonseca perdeu para Lorenzo Sonego por 3 sets a 2, na madrugada desta quinta-feira (16), na Arena 1573, em Melbourne, pelo Australian Open. O italiano soube controlar o jogo nos pontos decisivos e avançou para a próxima fase da competição.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

➡️ João Fonseca: até onde é possível chegar no Australian Open?

Como foi a partida entre João Fonseca e Lorenzo Sonego?

Lorenzo Sonego venceu João Fonseca e avançou no Australian Open (Foto: Martin Keep/AFP)

Primeiro Set

Lorenzo Sonego deu bastante trabalho para o João Fonseca. Os saques do italiano estavam em dia e o tenista conseguiu forçar alguns erros do brasileiro durante o início da partida. O carioca, que joga como um veterano, conseguiu controlar bem e salvou dois break points. Mais uma vez, João mostrou que cresce na pressão e levou o set ao tie-break. Com boas sacadas, Fonseca disparou e abriu 6/3. Mesmo Sonego salvando três set points, o jovem de 18 anos se recuperou e fechou em 7/6.

Segundo Set

➡️ Bia Haddad eleva nível, vence Andreeva e vai à 3ª rodada no Australian Open

Sonego começou o segundo set “respondendo” para Fonseca, que seguia firme no jogo. O italiano reagiu bem nas escolhas táticas e novamente, não deixou o brasileiro confortável durante a partida. Lorenzo teve uma atuação melhor neste set e conseguiu forçar alguns erros de João. O italiano quebrou o saque do carioca, fechou a parcial em 6/3 e empatou a partida. Após vencer 20 sets seguidos, João Fonseca perdeu uma parcial pela primeira vez na temporada.

continua após a publicidade

Terceiro Set

Sonego continuou mantendo o ritmo de jogo agressivo e Fonseca continuou correndo atrás da pontuação. João, que se mostrou irritado com erros cometidos por ele mesmo, não conseguiu encaixar o seu jogo no game. No final do sexto game, o brasileiro até tentou reagir, mas o italiano se segurou em quadra, salvou dois break points e fechou o terceiro set em 6/1.

Quarto Set

João Fonseca teve ajuda da torcida. Com muita vibração e apoio, o brasileiro fechou o primeiro game do set. Lorenzo Sonego, que estava fazendo uma partida quase perfeita, começou a cometer erros, que eram aproveitados pelo tenista carioca. O italiano não deixou barato e cresceu no jogo. No entanto, Fonseca foi respondendo o adversário — as bolas fora de Sonego também ajudaram — e fechou em 6/3.

continua após a publicidade

Quinto Set

Sonego anotou os primeiros pontos do quinto set. Após um erro do italiano, Fonseca conseguiu empatar. No entanto, o italiano fechou o primeiro game e no restante da partida, o brasileiro seguiu correndo atrás do prejuízo. Lorenzo continuou fazendo uma partida agressiva e em nenhum momento deixou João confortável na partida. O adversário se saiu melhor no restante do jogo e venceu a partida por 6/3.