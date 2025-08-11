Após abandono de Davidovich Fokina, João Fonseca chega com grande expectativa para confronto contra jovem francês, adversário desta segunda-feira (11). O carioca número 52 do mundo encara Térence Atmane, atual número 136 do ranking mundial da ATP, pela terceira rodada do Masters 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos. A partida acontecerá a partir das 17h (de Brasília).

Os dois tenistas nunca se enfrentaram anteriormente no circuito profissional. O vencedor do duelo avançará às oitavas de final do torneio americano, um dos mais importantes da temporada no circuito masculino de tênis.

Quem é Térence Atmane?

Natural de Saint-Martin-Boulogne, no norte da França, Térence Atmane nasceu no dia 9 de janeiro de 2002 e tem 23 anos. O francês iniciou sua vida no tênis por volta dos sete anos, quando sua mãe decidiu tirá-lo dos videogames. Atualmente, o tenista é o 136º do ranking mundial da ATP, mas sua melhor marca foi alcançar o 118º no ano passado.

Apesar de não ter vencido nenhum título ATP, o jovem tenista conquistou quatro Challengers, incluindo os dois neste ano: em Guangzhou, no Japão, e em Busan, na Coreia do Sul. Atmane é canhoto e conta com sete vitórias e 14 derrotas desde que entrou no circuito ATP.

O desempenho de Atmane no tênis não é o seu único destaque fora de quadra. Com um QI de 158, considerado pontuação de gênio, o francês apelidado de "The Magician" também chama atenção nas redes sociais pelos truques de mágica e sua imensa coleção de cards de Pokémon.

Atuação dos tenistas em Cincinnati

O adversário do brasileiro garantiu sua vaga ao derrotar o italiano Flavio Cobolli, 22º colocado, favorito da partida e 15º cabeça de chave do torneio. Atmane superou Cobolli em três sets com parciais de 6/4, 3/6 e 7/6 (7/5), em partida que se estendeu por 2 horas e 15 minutos na noite do último sábado (9). O francês já ocupou a 118ª posição como melhor marca na carreira e chegou ao torneio norte-americano através da fase classificatória.

João Fonseca, por sua vez, avançou para esta fase após o abandono do espanhol Alejandro Fokina, 18º colocado no ranking mundial. Esta será a terceira vez que tanto o brasileiro quanto o francês disputam uma terceira rodada em torneios da categoria Masters 1000.

