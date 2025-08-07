Europeus reagem à atuação de João Fonseca no Masters 1000 de Cincinatti

Em seu último torneio antes do US Open, João Fonseca estreiou, nesta quinta-feira, no Masters 1000 de Cincinnati, também nos EUA. O adversário do número 1 do Brasil e 49 do mundo foi o chinês Yunchaokete Bu (76º, de 23 anos), em confronto inédito.

continua após a publicidade

O brasileiro perdeu o primeiro set por 6/4, mas se recuperou e ganhou o segundo por 6/2. No terceiro set, com muita emoção, melhor para João Fonseca, que venceu a partida por 2 a 1.

➡️Dublador revela fala misteriosa de Daronco em Palmeiras x Corinthians

Durante e após a partida, a atuação de João Fonseca em Cincinnati foi muito comentada internacionalmente, mas principalmente na Europa. O jovem brasileiro é visto como um dos maiores prodígios do Tênis hoje em dia.

continua após a publicidade

João Fonseca após a derrota na estreia de Toronto (Divulgação)

Veja a reação dos europeus com a atuação de João Fonseca em Cincinnati

"Foi uma boa vitória para o Fonseca. Tanto ele quanto o Bu estavam realmente buscando a vitória"

"Fonseca precisava de uma vitória como essa, tem enfrentado dificuldades ultimamente"

"Provavelmente a vitória mais impressionante para mim desde Tien em Miami, para ser sincero" sobre João Fonseca em Cincinatti.

"João Fonseca Vou te defender de novo, mas isso já está ficando demais…" sobre João Fonseca em Cincinatti.

Como foi o jogo do brasileiro

Bu começou a partida confirmando o serviço, e João Fonseca fez o mesmo na sequência. Sem quebras, o set chegou ao 2/2. No sexto game, sacando em 2/3, o brasileiro, com um erro não-forçado que parou na rede, cedeu a primeira quebra da partida. O chinês sacou na sequência em 4/2 e 15/40, e o carioca aproveitou o primeiro break para devolver a quebra. Depois, empatou em 4/4. Sacando em 4/5, João Fonseca cometeu uma dupla falta no 40/40, mas acabou salvando o ponto seguinte, que era um set point, com um erro não-forçado do oponente. No entanto, no mesmo game, com um erro de backhand na rede, o brasileiro cedeu nova quebra e perdeu o primeiro set por 6/4.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O tenista chinês começou o segundo set confirmando o saque, e o brasileiro fez o mesmo em seguida. No terceiro game, João Fonseca voltou a quebrar o rival. Em seguida, o número 1 do Brasil sacou e abriu 3/1. No quinto game, Bu salvou um break. O brasileiro, sem ser ameaçado, serviu e abriu 4/2. No game seguinte, João Fonseca conquistou nova quebra. Com 5/2 e saque, o carioca salvou dois break points e fechou a parcial com um ace. João Fonseca em Cincinnati.

continua após a publicidade

Bu começou a parcial decisiva salvando dois breaks. Sem quebras, João Fonseca fez 4/4 em Cincinatti. O chinês confirmou o serviço em seguida e fez 5/4. Com mais um ace, o brasileiro empatou novamente em 5/5. Quando o rival sacou em 5/5, Joaõ Fonseca voltou a quebrá-lo. Na sequência, com um winner, o carioca finalizou o jogo e fez as pazes com a vitória. João Fonseca em Cincinnati!