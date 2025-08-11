Queda de energia suspende partidas em Cincinnati, e web não perdoa

Mesmo após ter recebidok um investimento de nada menos que US$ 260 milhões (R$ 1,4 bilhão) para a edição deste ano, o Aberto de Cincinnati teve suas partidas interrompidas por pouco mais de uma hora na tarde desta segunda-feira (11), em função da queda de energia. Com isso, uma das partidas que vai sofrer atraso para iniciar é a de João Fonseca contra o qualifier francês Terence Atmane (136º), de 23 anos, pela terceira rodada.



Um dos duelos interrompidos foi o do grego Stefanos Tsitsipas contra o francês Benjamin Bonzi. O primeiro vencia por 7/6 e 2/5, quando o jogo foi interrompido. João Fonseca e Atmane entram em quadra quando essa partida (que reiniciou às 19h40, de Brasília) terminar.

O anúncio da paralisação por conta da queda de energia rendeu diversas críticas no X, antigo Twitter.

'Que piada de torneio', criticou um internauta.

'Já ouviram falar em geradores de energia? Deveria investir neles ano que vem', sugeriu uma torcedora.

'Esse tweet veio 30 minutos após os jogos serem interrompidos', criticou um torcedor.

'Patético', disparou um usuário da rede social.

'Já tentou desligar, esperar 15 segundos e ligá-lo novamente', foi uma das sugestões.





Ao todo, o complexo tem, agora, 31 quadras, além de seis cobertas para a prática de pickleball e padel, além de novos vestiários.

- Esse é um incrível marco para o Cincinnati Open. Somos gratos pela parceria com nossos patrocinadores, que estão concretizando nossa visão de um campus de classe mundial, aberto o ano todo. À medida que nos aproximamos do torneio de 2025, esses desenvolvimentos aprimorarão significativamente a experiência para jogadores, torcedores e a comunidade local - destaca Bob Moran, diretor do torneio.

O Masters 1000 de Cincinnati também marca o retorno de nomes como o italiano Jannik Sinner e o espanhol Carlos Alcaraz, que não jogam desde a final de Wimbledon, vencida pelo número 1 do mundo, no último dia 14. O sérvio e tricampeão, Novak Djokovic, também estará em ação na competição.

Os últimos campeões do Masters 1000 de Cincinnati:



2001 (BRA) Gustavo Kuerten

2002 (ESP) Carlos Moyá

2003 (EUA) Andy Roddick

2004 (EUA) Andre Agassi

2005 (SUI) Roger Federer

2006 (EUA) Andy Roddick

2007 (SUI) Roger Federer

2008 (GBR) Andy Murray

2009 (SUI) Roger Federer

2010 (SUI) Roger Federer

2011 (GBR) Andy Murray

2012 (SUI) Roger Federer

2013 (ESP) Rafael Nadal

2014 (SUI) Roger Federer

2015 (SUI) Roger Federer

2016 (CRO) Marin Cilic

2017 (BUL) Grigor Dimitrov

2018 (SER) Novak Djokovic

2019 (RUS) Daniil Medvedev

2020 (SER) Novak Djokovic

2021 (ALE) Alexander Zverev

2022 (CRO) Borna Coric

2023 (SER) Novak Djokovic

2024 (ITA) Jannik Sinner