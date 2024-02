A partida começou com uma quebra para João Fonseca empolgando o público ao abrir 2 a 0, mas Garín logo usou sua experiência para igualar, Fonseca quebrou de novo, abriu 4 a 3, sofreu novo empate de novo O jogo seguiu saque a saque e Fonseca se manteve sólido no saque e usou bem uma chance no fim para fechar por 6/4. No segundo set o jogo ficou saque a saque , fonseca perdeu uma boa chance na metade das parcial, mas quebrou exatamente no último game empolgando a torcida na quadra Guga Kuerten.