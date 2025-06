Algoz de João Fonseca faz piada sobre jogo com Djokovic em Wimbledon

Em fevereiro, dois dias após ser campeão em Buenos Aires, João Fonseca foi surpreendido por Alexandre Muller (80º) na estreia do Rio Open. Desde então, o francês, que vive o melhor ano da carreira, não para de subir no ranking. O bom humor é uma das características do atual 40º do mundo, que fez piada, nesta sexta, nas redes sociais, ao saber que terá, na estreia de Wimbledon, o sérvio e heptacampeão, Novak Djokovic, sexto do ranking.



➡️ GALERIA DE FOTOS: Imagens do terceiro set de Fonseca x Fritz



Logo após saber que terá pela frente o ex-líder do ranking, Muller postou o gif abaixo, no X:





continua após a publicidade

Em abril, Muller tietou Djokovic após um treino no Masters 1000 de Madri, na Espanha.

De fato, o francês não deve ter boas recordações do único confronto que fez até hoje contra Djokovic: na estreia do US Open de 2023, na derrota por 6/0, 6/2 e 6/3. Naquele torneio, o sérvio conquistou o 24º e mais recente Grand Slam da carreira.

Caso confirme o favoritismo, Djokovic, que tem 97 vitórias, 12 derrotas e foi vice das duas últimas edições de Wimbledon, deve enfrentar o anfitrião Daniel Evans na segunda rodada. O americano Alex Michelsen, na terceira, e o australiano Alex de Minaur, nas oitavas, devem cruzar o caminho do heptacampeão até uma provável quartas de final. Nessa fase, é possível que o ex-número 1 do mundo enfrente o anfitrião Jack Draper. Numa provável semifinal, Djokovic deverá reencontrar o italiano Jannik Sinner.

continua após a publicidade





Em 2025, no único torneio anterior ao Grand Slam britânico, também na grama, Muller perdeu na estreia: para o cazaque e bicampeão Alexander Bublik (45º), no ATP 500 de Halle, na Alemanha.



Djokovic não joga desde a semifinal de Roland Garros



Djokovic, por sua vez, não disputou torneios na grama na atual temporada. Seu último jogo foi na semifinal de Roland Garros, quando perdeu para Sinner por 3 sets a 0.

continua após a publicidade

João Fonseca reencontra vítima em Wimbledon



João Fonseca, por sua vez, vai debutar em Wimbledon contra o britânico Jacob Fearnley (51º) .



Em março de 2025, o jovem carioca levou a melhor no único duelo até hoje entre ambos em chave principal de ATP: na estreia do Masters 1000 de Indian Wells, por 6/2, 1/6 e 6/3.



Dois meses antes, na campanha rumo ao título do Challenger de Camberra, na Austrália, na semifinal, igualmente na quadra rápida, João Fonseca também superou o rival: duplo 6/3.



Tal como o pupilo do técnico Guilherme Teixeira, Fearnley disputou dois torneios preparatórios para Wimbledon. Sua melhor campanha foi semana passada, quando venceu duas partidas e parou nas quartas do ATP 500 do Queen's Club, de Londres. Seu algoz foi o vice-campeão tcheco, Jiri Lehecka. Na semana anterior, o britânico parou na estreia do ATP 250 de Stuttgart, na Alemanha, diante do americano Brandon Nakashima.







➡️ João Fonseca vence ponto espetacular na estreia de Eastbourne

➡️ Imagens da festa de Alcaraz com o novo título em Londres



➡️ Quadras de Wimbledon prontas para o torneio

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte