João Fonseca teve uma dura estreia no Masters 1000 de Indian Wells, na Califórnia. Sob clima de bastante ventania, o brasileiro venceu o primeiro set por 6/2, mas foi superado pelo britânico Jacob Fearnley no segundo set por 6/1. Ao final, após passar por altos e baixos, o brasileiro fincou a vitória com 2 sets a 0, com parciais de 6/2, 6/1 e 6/3.

Uma das principais dificuldades do brasileiro foi o forte vento em Indian Wells, o boné de João Fonseca e uma toalha chegaram a voar para a quadra. A abertura do jogo foi muito bem feita por João Fonseca, mas ele logo perdeu agilidade na quadra e Fearley mostrou mais domínio durante o segundo set e parte do terceiro.

— Foi uma partida difícil, muito vento desde o começo do jogo. Consegui jogar bem no primeiro set, fazendo duas quebras e fechando o game com um 6/2. O segundo set foi mais tenso, ele começou a mudar o jogo e a ser um pouco mais agressivo na entrada dos pontos e fui ficando mais tenso. No terceiro set, ele começou bem também, mas eu consegui ficar firme e focado para reverter. Tô muito feliz com a forma que mudei meu jogo — disse João Fonseca em entrevista pós-jogo.

João Fonseca volta às quadras na sexta-feira

O próximo adversário de João Fonseca será outro britânico: Jack Draper, número 14 no ranking da ATP. A partida está prevista para sexta-feira (7), em horário a ser definido.