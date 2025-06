João Fonseca treina com Carlos Alcaraz em Wimbledon; veja vídeo

Neste sábado (27), o brasileiro João Fonseca teve como parceiro de treino ninguém menos do que Carlos Alcaraz, vice-líder do ranking mundial e atual campeão de Wimbledon. Em preparação para o Grand Slam britânico, o terceiro da temporada, os dois bateram bola na grama. Veja no vídeo abaixo.

Aos 18 anos, Fonseca fará sua primeira participação em Wimbledon. O brasileiro estreia nesta segunda-feira (30), diante do anfitrião Jacob Fearnley, por volta das 10h30 (horário de Brasília), na quadra 1. Vivendo sua melhor temporada da carreira, João ocupa a 57ª posição no ranking mundial e tem feito boas estreias em Grand Slams.

Em janeiro, ele estreou no Aberto da Austrália com vitória sobre o russo Andrey Rublev por 3 sets a 0 e, em maio, eliminou o polonês Hubert Hurkacz, também sem perder sets, na estreia de Roland Garros. No retrospecto contra o rival da estreia, Fonseca também leva vantagem, já que os dois se enfrentaram em duas oportunidades, com dois triunfos do brasileiro.

Alcaraz faz a abertura do torneio

Atual campeão de Wimbledon, Carlos Alcaraz faz a abertura do torneio, conforme a tradição. Segundo melhor do mundo, ele entra em quadra nesta segunda-feira (30), diante do italiano Fabio Fognini. Em 2024, o espanhol conquistou o título após vencer Novak Djokovic na decisão.

Alcaraz estreia nesta segunda-feira (30) em Wimbledon (Photo by Adrian Dennis / AFP)

Alcaraz chega para o Grand Slam britânico, terceiro torneio deste nível na temporada, embalado pela conquista do Torneio de Queen's, em Londres, também disputado na grama. Na ocasião, ele também diminuiu em 900 pontos a distância para a liderança do ranking, dominada pelo italiano Jannik Sinner há 55 semanas.