Sinner defende escrita na estreia de Wimbledon; entenda

Passada a frustração por desperdiçar três match-points na final de Roland Garros, no início do mês, diante de Carlos Alcaraz, Jannik Sinner vai em busca de título inédito em Wimbledon.



Com 19 vitórias em 22 jogos na temporada, o líder do ranking, de 23 anos, terá pela frente, na estreia, o compatriota Luca Nardi, de 21 anos e 94º do mundo, em duelo inédito.



Até hoje, na Era Aberta (desde 1969), os líderes do ranking venceram todos as 24 estreias de Slams contra compatriotas.

O currículo de ambos na grama é um dos indicativos de que Sinner não terá dificuldades para manter essa escrita. Isso porque Nardi soma apenas uma vitória em quatro jogos nesse piso na carreira. Neste ano, o 94º do mundo (que tem como melhor rankig o 67º, alcançado em março) não jogou torneios nessa superfície.



Sinner, por sua vez, soma 22 vitórias em 32 jogos na grama até aqui e um título: em Halle, ano passado. Na última semana, o italiano caiu nas oitavas de final do torneio alemão, surpreendido pelo cazaque Alexander Bublik.

Sinner x Alcaraz seria final inédita em Wimbledon

No início de junho, o espanhol e o italiano protagonizaram uma das mais eletrizantes finais de Slam, em Roland Garros. Alcaraz ergueu o segundo troféu consecutivo, após salvar três match-points, fato inédito em decisão desse nível na Era Aberta (desde 1969).



Em Wimbledon, a expectativa é a de que Alcaraz e Sinner se reencontrem na final. Para o italiano, seria uma campanha inédita. Até hoje, seu maior feito no torneio foi ter chegado às semifinais de 2023. Ano passado, parou nas quartas de final, diante do russo Daniil Medvedev. O líder do ranking soma 13 vitórias em 17 jogos na capital britânico.



O italiano Jannik Sinner comemora a vitória no primeiro set contra Carlos Alcaraz em Roland Garros (Foto: JULIEN DE ROSA / AFP)

O italiano Luca Nardi vai desafiar Sinner em Wimbledon