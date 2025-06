João Fonseca defende escritas contra rival de estreia de Wimbledon

Prestes a debutar em Wimbledon, João Fonseca tem mostrado parecer fácil estrear em Grand Slams aos 18 anos. Tanto que, até agora, o brasileiro sequer perdeu sets nos dois primeiros que disputou até agora. E, na segunda-feira, contra o anfitrião Jacob Fearnley, 51º colocado, de 23 anos, o jovem carioca tem a chance de manter essa ótima sequência.



➡️ Algoz de João Fonseca no Rio Open faz piada sobre jogo com Djokovic em Wimbledon



➡️ GALERIA DE FOTOS: Imagens do terceiro set de Fonseca x Fritz



Em que pese o fato de debutar contra um anfitrião, o britânico é o primeiro rival de João Fonseca, em estreia de Slam, que não é favorito. No Aberto da Austrália, em janeiro, em sua maior vitória na carreira até aqui, o brasileiro despachou o russo Andrey Rublev (9º), por 7/6, 6/3 e 7/6. Já em maio, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira começou Roland Garros eliminando o polonês Hubert Hurkacz (28º), por 6/2, 6/4 e 6/2.

continua após a publicidade



Rival de João Fonseca em Wimbledon invicto em estreias de Slams

Contra Fearnley, João Fonseca soma duas vitórias em dois jogos. Em março de 2025, o jovem carioca levou a melhor no único duelo até hoje entre ambos em chave principal de ATP: na estreia do Masters 1000 de Indian Wells, por 6/2, 1/6 e 6/3.



➡️ Jannik Sinner defende escrita na estreia de Wimbledon



Dois meses antes, na campanha rumo ao título do Challenger de Camberra, na Austrália, na semifinal, igualmente na quadra rápida, João Fonseca também superou o rival: duplo 6/3.

Fearnley disputa, em Wimbledon, seu quarto Slam e ainda não sabe o que é ser derrotado em estreias. Então 277º do mundo, o britânico debutou em 2024, na grama de Londres, derrotando o espanhol Alejandro Moro Canas (188º). Na rodada seguinte, caiu diante do heptacampeão sérvio Novak Djokovic.





continua após a publicidade

No Aberto da Austrália de 2025, já como o 92º do mundo, o tenista da Austrália superou o australiano Nick Kyrgios e, na sequência, o francês Arthur Cazaux . Seu algoz, na terceira rodada, foi o alemão e vice-campeão, Alexander Zverev.



Já em Roland Garros, tal como João Fonseca, Fearnley parou na terceira rodada. Na estreia, eliminou o veterano suíço (e campeão de 2015) Stan Wawrinka e, em seguida, o anfitrião Ugo Humbert. O tenista do Reino Unido se despediu com revés para o compatriota Cameron Norrie, na terceira fase.



Comparativos entre as carreiras de Jacob Fearnley e João Fonseca (Reprodução)





➡️ Jannik Sinner defende escrita na estreia de Wimbledon

O britânico Jacob Fearnley, rival de estreia de João Fonseca em Wimbledon (Divulgação/ATP)





➡️ João Fonseca vence ponto espetacular na estreia de Eastbourne



➡️ Quadras de Wimbledon prontas para o torneio

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte