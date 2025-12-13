menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsTênis

Tenista recebe suspensão de 20 anos por fraudar partidas

Francês foi identificado como figura central em rede que manipulava resultados

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/12/2025
18:13
Tenista Quentin Folliot (Foto: Reprodução / Redes sociais)
imagem cameraTenista Quentin Folliot (Foto: Reprodução / Redes sociais)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Quentin Folliot, tenista francês de 26 anos, foi punido pela Agência Internacional de Integridade do Tênis (ITIA) com suspensão de 20 anos por envolvimento em esquema de manipulação de resultados. A sanção foi anunciada na última quinta-feira (11) e inclui multa de US$ 170 mil (cerca de R$ 378 mil), além da devolução de US$ 44 mil (aproximadamente R$ 238 mil) obtidos ilegalmente.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Zé Roberto dividido entre Osasco e Gabi: 'Impossível torcer contra ela'

A ITIA identificou Folliot como figura central em uma rede de jogadores que operava para uma associação especializada em fraudar partidas. Das 30 acusações relacionadas a 11 jogos disputados entre 2022 e 2024, 27 foram confirmadas após audiência, apesar de o tenista ter negado todas as imputações.

O francês, que alcançou a posição 488 no ranking da ATP em 2022, cometeu múltiplas violações do Programa Anticorrupção do Tênis. Ele se tornou o sexto jogador condenado nesta investigação específica, evidenciando a extensão da operação fraudulenta no circuito.

continua após a publicidade
Tenista Quentin Folliot (Foto: Reprodução / Redes sociais)
Tenista Quentin Folliot (Foto: Reprodução / Redes sociais)

— As acusações incluem a armação de resultados das partidas, recebimento de dinheiro para não se esforçar o suficiente visando apostas, oferecimento de dinheiro a outros tenistas, fornecimento de informações privilegiadas, conspiração para corrupção, falha em cooperar com uma investigação da ITIA e destruição de provas — informou a ITIA em comunicado oficial.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

continua após a publicidade

Suspensão de Quentin Folliot vai até 2044

A suspensão tem efeito retroativo a 17 de maio de 2023, quando Folliot recebeu punição provisória, e se estenderá até 16 de maio de 2044, quando ele terá 45 anos. Durante este período, o tenista está impedido de jogar, treinar ou participar de qualquer evento autorizado pelos membros da ITIA, incluindo a ATP.

Folliot disputou sua última partida profissional em março de 2024, no torneio M25 de Feira de Santana, na Bahia, quando foi eliminado na primeira rodada.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias