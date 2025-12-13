Tenista recebe suspensão de 20 anos por fraudar partidas

Quentin Folliot, tenista francês de 26 anos, foi punido pela Agência Internacional de Integridade do Tênis (ITIA) com suspensão de 20 anos por envolvimento em esquema de manipulação de resultados. A sanção foi anunciada na última quinta-feira (11) e inclui multa de US$ 170 mil (cerca de R$ 378 mil), além da devolução de US$ 44 mil (aproximadamente R$ 238 mil) obtidos ilegalmente.

A ITIA identificou Folliot como figura central em uma rede de jogadores que operava para uma associação especializada em fraudar partidas. Das 30 acusações relacionadas a 11 jogos disputados entre 2022 e 2024, 27 foram confirmadas após audiência, apesar de o tenista ter negado todas as imputações.

O francês, que alcançou a posição 488 no ranking da ATP em 2022, cometeu múltiplas violações do Programa Anticorrupção do Tênis. Ele se tornou o sexto jogador condenado nesta investigação específica, evidenciando a extensão da operação fraudulenta no circuito.

Tenista Quentin Folliot (Foto: Reprodução / Redes sociais)

— As acusações incluem a armação de resultados das partidas, recebimento de dinheiro para não se esforçar o suficiente visando apostas, oferecimento de dinheiro a outros tenistas, fornecimento de informações privilegiadas, conspiração para corrupção, falha em cooperar com uma investigação da ITIA e destruição de provas — informou a ITIA em comunicado oficial.

Suspensão de Quentin Folliot vai até 2044

A suspensão tem efeito retroativo a 17 de maio de 2023, quando Folliot recebeu punição provisória, e se estenderá até 16 de maio de 2044, quando ele terá 45 anos. Durante este período, o tenista está impedido de jogar, treinar ou participar de qualquer evento autorizado pelos membros da ITIA, incluindo a ATP.

Folliot disputou sua última partida profissional em março de 2024, no torneio M25 de Feira de Santana, na Bahia, quando foi eliminado na primeira rodada.