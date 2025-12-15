Freguês 'favorito' de João Fonseca lidera NextGen Finals: veja grupos

Nesta quarta-feira (17), começa, em Jidá, na Arábia Saudita, o NextGen Finals, torneio que reúne os oito melhores sub-20 da temporada. Atual campeão, João Fonseca não disputa a competição, uma vez que já está na pré-temporada, em Miami.

Curiosamente, o principal cabeça de chave dessa edição é justamente o atual vice, Learner Tien (28º do mundo). Em 2024, o tenista americano, de 20 anos, perdeu duas vezes para João Fonseca, uma na fase de grupos e a outra na decisão (vídeo abaixo).

Dessa vez, Tien tem como rivais, no Grupo Azul, os espanhóis Martin Landaluce (134º) e Rafael Jodar (168º), além do norueguês Nicolai Budkov Kjaer (136º). Se depender do ranking, o americano não deve encontrar dificuldades para avançar na primeira colocação da chave.

Já o Grupo Vermelho tem como principal favorito o belga Alexander Blockx (116º), que terá a companhia do croata Dino Prizmic (128º), do americano Nishesh Basavareddy (167º) e do alemão Justin Engel, de 18 anos, atual 187 do ranking.

De todos os oito participantes, apenas Tien e Basavareddy, eliminado na fase de grupos em 2024, disputam o torneio pela segunda vez.

João Fonseca tem ótimas lembranças de Tien

Além das duas vitórias no NextGen Finals de 2024, João Fonseca superou Tien na decisão do US Open juvenil de 2023. Em março de 2025, o brasileiro repetiu a dose, na estreia do Masters 1000 de Miami.

Contando apenas o NextGen e torneios ATP, nenhum outro rival perdeu três vezes para o carioca nos últimos 12 meses. Contando também Challengers, o britânico Jacob Fearnley, derrotado em Canberra pelo número 1 do Brasil, iguala Tien. Afinal, foi superado pelo pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, nas estreias de Wimbledon, em junho, e do Masters 1000 de Indian Wells, em março.