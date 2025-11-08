Luisa Stefani faz história e quase iguala feito de Guga no WTA Finals

A brasileira Luisa Stefani perdeu a final das duplas no WTA Finals, realizado neste sábado (08), na Arábia Saudita. Ao lado de Timea Babos, a tenista perdeu por 2 sets a 0 para as belgas Veronika Kudermetova e Elise Mertens. Esta foi a primeira vez que uma brasileira chegou à decisão do Finals.

Stefani chegou muito perto de igualar o feito de Gustavo Kuerten, o Guga, que venceu o finals disputado em Lisboa, em 2000. Ele é até hoje o único brasileiro a conseguir levantar o troféu.

Como foi a partida?

A partida começou como digna de uma decisão de WTA Finals: extremamente disputada. Veronika Kudermetova e Elise Mertens tiveram grande atuação e estiveram à frente do placar boa parte da primeira parcial. Stefani e Babos endureceram o confronto, mas as belgas venceram o primeiro set no tie-break, por 7 a 6.

Todo equilíbrio demonstrado na primeira parcial, se desfez na segunda etapa. A dupla da Bélgica imprimiu um ritmo muito forte sobre Luisa Stefani e Time Babos, que até tentaram voltar para o jogo, mas não conseguiram. Com isso, o segundo set terminou em 6 a 1 para Veronika Kudermetova e Elise Mertens.

Stefani (d) abraça a parceira Babos (Foto: Jimmie 48 Photography/WTA)

Dupla estreou em 2025

Apesar da derrota no Finals, Luisa Stefani e Timea Babos trilharam uma temporada de sucesso. A dupla, que começou a jogar junta oficialmente em março deste ano, no WTA 1000 de Miami, acumula quatro títulos até aqui, sendo três deles em WTA 500, em Linz (AUS), Tóquio (JAP) e Estrasburgo (FRA). Além do WTA 250, de São Paulo.