João Fonseca está mais próximo do top-4 do que Fritz do top-2; entenda

Dominância absurda de Sinner e Alcaraz! João Fonseca (24ª no ranking) está muito mais próximo em pontuação do top 4 do ranking oficial do ATP, do que Taylor Fritz (4ª no ranking) está do top 2. O Lance! te explica!

Após vitória de Sinner no Masters 1000 de Paris, Alcaraz caiu para segunda posição do ranking, acumulando 11.350 pontos. Com isso, Taylor Fritz (4ª colocado), que acumula 4.785 pontos, está a 6.565 de distância do espanhol.

Já João Fonseca, que sobe para 24ª posição com 1.165, está apenas 3.120 pontos de distância de Fritz. Com isso, o brasileiro está mais do top 4 (20 posições a menos que a atual), do que Fritz do top 2 (duas posições a menos da atual).

A pontuação absurda de Alcaraz e Sinner mostra a dominância do espanhol e italiano no ranking mundial. O ranking ATP atualiza todas as segundas-feiras.

Sinner atropela Auger-Aliassime e leva o Masters 1000 de Paris

Aos 19 anos, João Fonseca vai igualar terceiro melhor ranking da história do país

O italiano Jannik Sinner conquistou o título do Masters 1000 de Paris ao derrotar o canadense Félix Auger-Aliassime neste domingo (02). O tenista de 24 anos venceu a partida com parciais de 6/4, 7/6 e 7-4 no tie-break, em confronto que durou 1 hora e 52 minutos na capital francesa.

A vitória na final representou o terceiro triunfo do italiano sobre Auger-Aliassime em cinco confrontos diretos. Jannik Sinner demonstrou solidez em seus games de serviço durante toda a partida, conseguindo uma quebra logo no game inicial do primeiro set. No segundo set, a definição ocorreu no tie-break, onde um único mini-break no quinto ponto garantiu a vitória.

Este foi o primeiro título de Masters 1000 conquistado por Sinner desde Xangai no ano passado. Em 2024, ele havia vencido em Miami e Cincinnati, além do seu primeiro troféu desta categoria obtido no Canadá em 2023.

Relembre: João Fonseca conquista ATP 500 de Basileia

João Fonseca é o novo campeão do ATP da Basileia! Com autoridade, o brasileiro venceu o espanhol Alejandro Davidovich Fokina (número 18 do mundo), por 2 sets a 0 (6/3 e 6/4), neste domingo (26), e segue na sua escalada cada vez mais próxima do topo do tênis mundial. João dominou o jogo de ponta a ponta, sem deixar o adversário ter vantagem nenhuma vez.

O título na competição suiça é o mais importante da carreira de João até o momento. Ele já tem 3 Challengers e um ATP 250 no currículo. A competição na Basileia é de um nível ainda maior, por ser um ATP 500.



João também entra para o hall de campeões mais jovens do torneio e, por muito pouco não foi o primeiro da lista. O brasileiro tem 19 anos, 2 meses e 5 dias. Em 1989, Jim Courier venceu na Suiça com 19 anos, 1 mês e 21 dias.